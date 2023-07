Murió Tony Bennett, el icónico cantante al que Sinatra definió como "el mejor en el mundo del espectáculo"

Este viernes falleció Tony Bennett, el cantante de 96 años que creó éxitos durante siete décadas. El artista comenzó a ganarse al público más joven llegando los años 90.

El reconocido cantante ganó un total de 19 premios Grammy, y vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo.

Se hizo muy conocido por su emblemática canción de 1962 I Left My Heart in San Francisco (Dejé mi corazón en San Francisco), así como por el asombroso resurgimiento de su carrera en los años 80 y 90, que le proporcionó una popularidad sostenida hasta la vejez.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Comparado desde el principio de su carrera con Frank Sinatra, Bennett trató primero de distanciarse, pero al final siguió el mismo camino que otros cantantes de antaño: cantar en clubes nocturnos, en televisión y en el cine, aunque sus intentos de actuar acabaron pronto.

Con una sonrisa acogedora y un traje elegante, cantaba con gusto y un suave vibrato con una voz fuerte y claramente enunciada, que mantenía en forma gracias a su entrenamiento en la tradición operística del Bel Canto.

En 2020, se conoció que se le había diagnosticado Alzheimer en 2016. “La vida es un regalo - incluso con Alzheimer”, había publicado el músico en Twitter.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Se supo que, aunque su función cognitiva estaba deteriorada, seguía siendo capaz de cantar toda una gama de su repertorio.

A partir de su grabación de la canción de cine Because of You en 1951, Bennett cantó docenas de éxitos, entre ellos Rags to Riches, Stranger in Paradise y, en lo que se convertiría en su canción emblemática, I Left My Heart in San Francisco.

Pero la invasión británica liderada por The Beatles hizo mella en el cantante, cuya música de repente sonaba pintoresca y anticuada. Estuvo a punto de morir de una sobredosis de cocaína en 1979, antes de recuperar la sobriedad y reavivar su carrera.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

“Cuando apareció el rap, o la música disco, o cualquiera que fuera la nueva moda del momento, no intenté encontrar algo que encajara con el estilo de toda la escena musical”, declaró Bennett a la revista cultural británica Clash.

“Me limité a ser yo mismo, a cantar con sinceridad y a ser honesto conmigo mismo, sin hacer concesiones, haciendo las mejores canciones que se me ocurrían para el público. Y por suerte dio sus frutos”, aseguró.