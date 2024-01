Un hombre caminaba por un bosque y quedó paralizado al encontrar una inquietante criatura. El hecho ocurrió en un bosque de la provincia de Tucumán. Allí, el hombre grabó toda la situación con su celular y luego lo subió a sus redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @auguszja1yj compartió las imágenes y rápidamente se volvió viral, superando los 3 millones de reproducciones y generando cientos de comentarios en la red social.

Al comienzo del video y cuando llegó a la zona, el hombre aseguró sentir escalofríos. Luego de seguir caminando, añadió: “Acá están, no se dejan ver”.

Después, surgió recorriendo el lugar y en un momento hizo zoom con el celular a una rama de un árbol. Allí quedó paralizado al observar una criatura en una rama de árbol.

“Ahí se me hace que está, ¿No será esa cosa negra que se ve ahí?”, expresó. De esta manera, intento acercarse y poder captar con mayor nitidez. “Está quietito ahí, mirá los bracitos y las manos, el gorrito. ¿Lo ven?”, dijo en el video, dando a entender que había un duende. De esta manera, escapó y advirtió que en una ocasión sufrió un “ataque” por parte de las criaturas.

Por su parte, los usuarios, reaccionaron a la situación. “¿Y por qué tanto miedo si son tan pequeños?”; “el duende: no me queme, no me queme..”; “Nunca en mi vida vi un duende.”; “Yo sí le creo, impresionante.”; “Hasta a mí me dio escalofríos”.