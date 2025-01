Mily tiene seis años y fue rescatada por una familia que le dio todo el amor del mundo desde el primer minuto en que la adoptó sin esperarse lo que iba a llegar un tiempo después.

La perrita había sido abandonada en la zona norte de Comodoro en una jornada muy calurosa hasta que actual dueña decidió llevarla a su casa para integrarla. Conforme fue avanzando el tiempo, el animal fue diagnosticado con varias enfermedades y afortunadamente las enfrentó y salió adelante.

En comunicación con ADNSUR, Ana Lohaiza relató la increíble historia que vivió junto a su mascota dejándolo todo y, sobre todas las cosas, haciéndolo con muchísimo amor.

“A Mily la encontramos en Km.8 en un pozo donde no había nadie, estábamos recorriendo los campos y la vimos en un zanjón con mucho calor en pleno febrero, creo que otro día no aguantaba. La sacamos de ahí y la llevamos al veterinario. Él la curó, le dio vitaminas y siguió su vida normal”, comenzó relatando la dueña del animalito que mostró una gran resistencia para salir adelante.

Tras ser rescatada y tratada con mucho amor, tres años luego fue diagnosticada de una discopatía cervical. Ana, no lo dudó y la llevó de inmediato al doctor Joaquín quien recomendó que hiciera kinesiología, pero que “iba a ser difícil volver a caminar”. “Hicimos todo lo que debíamos hacer y con aceite de cannabis. Ella me pedía hacer pis afuera porque es inteligente y no hace adentro. La sacamos arrastrando en una sábana hasta el patio, pero un día la sacamos e intentó pararse, hasta que terminó caminando. Caminaba y se caía, hasta que de golpe caminó normalmente”, relató.

El año pasado le tocó atravesar un nuevo problema de salud y lo diagnosticado terminó sorprendiendo una vez más. “En febrero de 2024 empezó con una ceguera, me di cuenta porque le acerqué una galletita y no la veía. El veterinario de Km.8 me dijo que había que hacerle un estudio porque era una situación complicada y nos recomendó a un oncólogo canino en Rada Tilly llamado Juan Gachen”.

El proceso fue registrado detalladamente por la dueña que dio todo por su mascota pese a que se iba a dar un panorama desalentador: “desde que empezamos con él grabamos todo, le hizo todos los estudios y detectó que tenía leucemia. Nos recomendó un tratamiento y lo empezamos, pero cuatro meses después le creció un ganglio gigante en la garganta. Cuando la acostamos en la camilla, el veterinario nos había comentado que no tenía sentido internarla porque ya estaba mal y que nos quedaba una alternativa: darle una droga que era muy fuerte”.

“Tenía 20% de chances de sobrevivir, al aplicarle el medicamento podía hacerle estragos en el cuerpo. Entonces, decidimos avanzar con esta última opción”.

Conforme avanzó el notable trabajo de Gochen, surgió un milagro: “era algo imposible, pero al día siguiente el doctor dijo que Mily aguantó y le sacó el ganglio gigante que tenía en el cuello. Lo de MIli era urgente y una veterinaria de zona norte nos recomendó a Juan que es oncólogo animal. Me dijeron que es una eminencia en la Patagonia”.

“Me dijo que la cure con miel y ahí empezó una quimioterapia tras otra. Tenía recaídas, además de que también tenía que hacerse análisis”, contó. Y agregó, respecto del tiempo que llevó el tratamiento: “la 'quimio' duró entre seis meses y un año, eran dos sesiones por mes. Ella se caía y yo me asustaba, los glóbulos blancos bajaban, pero después volvían a subir”.

Con mucho orgullo, Ana aseguró que tanto ella como su familia dejaron todo por Mily para que pueda salir adelante. En ese contexto, sostuvo que los chequeos “tuvieron un costo elevado” y planteó que, aproximadamente, “por mes gastamos hasta 300.000$”. “Llegábamos a fin de mes re contra justos, pero lo estábamos haciendo por ella. Lo intentamos todo hasta que ella salió”, dijo, emocionada.

Por último, llenó de elogios nuevamente al profesional que busca cuidar con mucho amor a los animales: “a Juan hay que hacerle un monumento, empezó una guerra con la enfermedad como el mejor guerrero que es”.