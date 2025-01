La madre de Nicanor, el comodorense de siete años que inició este lunes un nuevo tratamiento contra la leucemia, no sabe cómo dar abasto con todo: mientras piensa en cómo siguen las sesiones de radioterapia de su hijo en el Hospital Garrahan y se las arregla para cuidar a sus otras dos nenas, evalúa cada paso que da con miedo a sufrir represalias.

Desde que denunció que el ex piloto Martín Ponte usó la imagen de su hijo para recaudar dinero que nunca llegó a sus manos, tanto Eliana como su marido viven con miedo. En los pocos días que llevan en Buenos Aires, sufrieron cuatro episodios sospechosos: les rompieron la luneta del auto, les intentaron robar las ruedas del coche, los llamaron para amenazarlos y les destrozaron un celular.

"El martes pasado, salí a comprar al supermercado y un auto se me vino encima. Por el susto, se me cayó el teléfono y el coche lo pisó, destruyéndolo. Después de eso, llamaron al teléfono de mi marido y le dijeron que no habláramos más porque íbamos a tener problemas", cuenta Eliana a ADNSUR.

El padre de Colapinto y el vínculo con la estafa del ex piloto que se aprovechó de la enfermedad del nene de 7 años de Comodoro

Las situaciones sospechosas no terminaron ahí. “Hace tres días nos rompieron la luneta del auto. Parece como si se hubieran metido para robar algo. Anoche bajamos a fumar un cigarrillo con mi marido y vimos cómo nos intentaban sacar las ruedas del coche. O tenemos mucha suerte o tantas cosas juntas no pueden ser casuales”, explica la mamá de Nicanor, que no para de recibir llamadas de números privados.

Eliana y su familia tuvieron que viajar a Buenos Aires antes de lo previsto, luego de que les avisaran que el turno para iniciar el tratamiento se había adelantado. Inicialmente, tenían planificado comenzar con la radioterapia el 18 de enero, por lo que los primeros días de diciembre lanzaron una colecta para recaudar el dinero necesario para los traslados y el alojamiento. Lo hicieron a través de un flyer que rápidamente se viralizó, donde figuraba el CBU al que se debían hacer las transferencias.

Acusan a un ex piloto de estafar a un nene de Comodoro con cáncer y Franco Colapinto pide ayudarlo

Tiempo después, la mujer fue contactada por Ponte. El ex piloto de TC Pista, Top Race y Turismo Carretera le escribió diciendo que había visto la historia de su hijo y que quería ayudar. Mostró una extraña insistencia y hasta llegó a pedirle un video de Nicanor, algo que la madre del nene le negó. Esa actitud cobró sentido el 8 de enero, cuando Eliana se enteró de que Ponte habría estado pidiendo dinero entre personas vinculadas al automovilismo.

“Este hombre publicó el flyer de mi hijo, primero borrando nuestros datos bancarios. Después puso los datos de su propia cuenta bancaria, pero usando mi nombre y el alias original ‘TodosPorNicanor’ para confundir a la gente que quería ayudarnos”, denunció la madre. La historia llegó hasta Franco Colapinto, quien buscó comunicarse con la familia.

Multas de autos en Comodoro: ¿con qué infracciones te secuestran el auto y cómo recuperarlo?

Luego se supo que Aníbal, papá de Franco, había figurado entre las personas a las que Ponte intentó sacarle plata. Según estiman quienes recolectaron información sobre las víctimas, el dinero recaudado mediante la estafa superó los $100.000.000.

La familia de Nicanor realizó la denuncia ante la Justicia de Comodoro. “Legalmente, a nosotros no nos estafó, pero sí utilizó la imagen de un niño menor de edad para cometer un delito, ya que estaba usando la imagen de mi hijo para engañar a la gente y recaudar dinero”, remarca Eliana.

Alerta por el crecimiento del robo y la adulteración de autos en Comodoro: ¿cuáles son las modalidades delictivas más repetidas?

LA SALUD DE NICANOR

Nicanor comenzó este lunes una nueva etapa de su lucha contra la leucemia, enfermedad que le detectaron en 2022. El primer tratamiento lo comenzó el 24 de marzo de ese año y se extendió hasta 2024 en el Hospital Regional de Comodoro. Poco tiempo después, tuvo que iniciar una segunda fase con quimioterapia. Para los rayos, debió viajar a Buenos Aires.

El nene de siete años respondió muy bien al primer día de radioterapia, que comenzó este lunes en el Garrahan. Los médicos le adelantaron que debería realizar cinco sesiones por semana, durante al menos 20 días, aunque deberán analizar cómo evoluciona.

“Él está bárbaro, aunque se enteró de todo lo que pasó y tiene un poco de miedo. Me pregunta si no nos van a hacer nada”, cuenta Eliana.

A medida que pasa el tiempo, el dinero recaudado en la colecta se vuelve insuficiente. “Nosotros juntamos $2.300.000, pero nos alcanzó para nada. Nunca habíamos venido al Garrahan. Cuando empezamos a pedir ayuda, pensamos que íbamos a estar una semana y ahora resulta que la estadía va a ser como mínimo de 25 días”, explica la comodorense.

La peor noticia: se enteró, por un control, que su auto estaba vinculado a una estafa

A los gastos de hospedaje, comida y traslado, tuvieron que sumar el arreglo de la luneta del auto. Además, en los cálculos no tenían previsto llevar a Buenos Aires a sus otras dos hijas, pero ante la situación que están viviendo no tuvieron alternativa. “No podía dejar a las chicas, por eso tomamos la decisión de traerlas también por miedo a que pasara algo. No sabemos a quién nos estamos enfrentando”, advierte.

Mientras analizan cómo seguir, los padres de Nicanor no descartan lanzar una nueva colecta y apelar a la solidaridad de la gente para poder continuar con el tratamiento de su hijo en Buenos Aires.