Milei y una dura indirecta a Lali Espósito: qué le dijo durante su discurso en el Congreso

Javier Milei tuvo un fuerte discurso este viernes en el Congreso de la Nación donde habló de muchos temas y también se tomó el momento de criticar en otra oportunidad a Lali Espósito.

El presidente apuntó contra la artista a la que aseguró que “cobra del Estado" y además de eso criticó a las gestiones que contratan artistas por una inmensa cantidad de dinero.

“Hay gobernadores a los que solo les importa asegurarse la caja y la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad”, lanzó Milei hacia Espósito y otras figuras de la política.

Antes de la embestida del presidente, la cantante ya había hecho mención de su situación y la de muchos colegas: “todos los artistas que yo conozco, han hecho shows para municipios. Todos lo hacen y la verdad es que a veces se siente un poco increíble tener que explicar”.

“Si no se quieren hacer más, es decisión del gobierno de turno y se seguirá delante. Lo que no hay que permitir, es lo que creo yo, es no solo mentir, sino bastardear la cultura”, añadió en su momento Espósito.

Esta semana, Milei tuvo un fuerte roce con el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, por la suspensión del envío de fondos desde Nación, algo que terminó siendo retrotraído por decisión de la Justicia.