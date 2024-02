José Chatruc lanzó una cruda opinión por el cruce entre Javier Milei y Lali Espósito: "Me choca que..."

El ex jugador José Chatruc salió en exclusiva a meterse en el cruce entre el presidente Javier Milei y la artista del género urbano Lali Espósito quien fue cuestionada varias veces por cobrar dinero del Estado.

En sus redes sociales, el ahora panelista de televisión opinó en contra de la cantante al conocer la gran cantidad de plata que cobró por un breve show en una provincia del norte argentino.

“Me choca que un artista cobre full cuando da un recital gratuito. Lo más sano sería que el artista done su trabajo o cobre algo simbólico”, escribió en la red social X el ex jugador de Racing contestándole a Malena Pichot.

En su debate con sus seguidores, Chatruc siguió mostrándose en contra de lo que se filtró de Lali Espósito. “Por supuesto que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Y no juzgo a Lali. Simplemente digo que es laburo, pero si involucra al Estado podés cobrar menos o también regalar tu arte. Me encanta que muchos que no pueden pagar accedan a ver a sus ídolos”, subrayó.

En ese mismo posteo, el ex jugador fue cuestionado y agredido por su guiño a Milei, pero también contestó y sin guardarse nada. “A los que atacan y agreden, tengan en cuanta que me han puteado estadios con 60 mil personas. Un poquito me la banco. Besos”, lanzó.

Chatruc concluyó su feedback con los usuarios de X evitando entrar en mayor polémica. “Claro que me preocupa como me preocupaba antes. Ojalá salgamos adelante. Y aclaro que me afectan y mucho algunas medidas”, admitió.