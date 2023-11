El pasado domingo 19 de noviembre, se realizó el balotaje presidencial que posibilitó que Javier Milei de La Libertad Avanza, sea el nuevo presidente argentino a partir del próximo 10 de diciembre. Durante sus primeras horas como presidente electo, el líder libertario habló sobre algunas propuestas e intenciones durante su mandato y entre ellas, deslizó la posibilidad de derogar la Ley de Alquileres y dar paso a un contrato particular entre las partes.

En este marco, ADNSUR charló con Pamela Demes, perteneciente al Sindicato de Inquilinos de Chubut, quien se refirió a la posibilidad manifestada por el presidente electo. “No va a haber forma. Ya hoy las reglas las pone la inmobiliaria, porque de hecho los precios están exponencialmente aumentados en base a una especulación que no tiene nada que ver con la posibilidad de pago de las personas que alquilamos. Donde ya nosotros no tenemos la posibilidad de elegir el valor de la propiedad, del alquiler. Y encima hay menos propiedades”, expresó.

Por otra parte, Demes aseguró que el punto no es la regulación del mercado por sí solo o la reducción del valor de los alquileres por parte del propietario, sino que no existen viviendas para alquiler permanente. En este sentido, indicó que “el alquiler temporario fue el que captó las viviendas”.

“Hay un boom del alquiler temporario en el cual claramente los propietarios están teniendo mucha más ventaja económica”. “Es el solapado discurso de las cámaras inmobiliarias que dicen ‘no, todos se van a la venta, dejan de alquilar’. Muchas propiedades están a la venta. Sí ¿Y quién las compra? No hay compradores. ¿Dónde están esas viviendas que faltan? En el alquiler temporario, si el alquiler temporario una noche es $80.000 pesos. Al propietario le conviene y a mí me alegra que al propietario le vaya bien, pero dentro de la garantía del derecho”, añadió. Además, indicó que “el Estado no ha puesto en marcha ninguna herramienta que garantice que el alquiler permanente siga teniendo en disponibilidad las viviendas para la cantidad de gente que vivimos en alquiler”.

Además, se refirió a la ley de alquileres y sostuvo que “no hay modificación posible que garantice más derechos de los que tenemos”. “Sí, obviamente que se restrinjan los valores disparatados que tiene el alquiler hoy, eso sería lo mejor, pero ¿Quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. No lo dice el oficialismo, van a ser ellos que dicen, ‘no, libre mercado, que se arreglen’”.

“¿Cómo nos vamos a arreglar? Si ya teniendo algunas restricciones, los propietarios no bajaron los precios, al contrario, los subieron y nuestros salarios no subieron en ese nivel, obviamente que no vamos a poder negociar las condiciones del contrato en valor”, agregó.

“Hoy la mayoría de las consultas que tenemos en nuestro asesoramiento en las relaciones de alquiler tiene que ver con que la gente le cobra cualquier cosa, que le están aumentando cada dos meses, cada tres meses, cuando quieren el porcentaje que quieren, así. Ese es el mayor problema, además de que no se hacen cargo del mantenimiento de las unidades”, explicó Demes.

LA MIRADA DEL LADO INMOBILIARIO

Por otro lado, ADNSUR también dialogó con Fabián Almonacid, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, para conocer su mirada, respecto al deseo de Javier Milei de derogar la Ley de Alquileres. En este marco, reveló que “para nosotros es una noticia maravillosa, creo que es algo muy bueno”.

“Volveríamos un poco a lo que históricamente fue la ley de alquileres. Milei está hablando de volver a un sistema que sería un acuerdo entre partes, un arreglo entre el propietario y los inquilinos, con poca intervención del Estado, simplemente un contrato tipo, que en realidad las condiciones se pueden manejar entre locador y locatario, el manejo de los valores, las condiciones para repartir valores en determinados periodos, que eso dependería un poco del nivel de inflación que tenga el país”, remarcó Almonacid.

Además, se refirió a las propiedades y sostuvo que “hoy se alquila todo. No hay prácticamente propiedades ociosas”. “Lo único que sí hay son muchas propiedades en venta que esas sí están por ahí desocupadas, porque no las ocupan, porque no les conviene el sistema o la ley actual de alquileres, porque las quieren realmente poner en venta”, explicó.

"Yo creo que si desregulan el mercado inmobiliario con una nueva ley, algo que sea más flexible, que sea más conveniente para las partes. Eso puede llevar a que muchos propietarios decidan dejar de tener sus propiedades ociosas en venta y volcarlas al mercado de alquileres, sabiendo que van a poder negociar prácticamente de manera directa con el locatario. De repente con la intervención de las inmobiliarias, pero tratando de llegar a buenas condiciones que sean buenas para las dos partes, que es lo que siempre uno pretende y que no se vea afectado tanto ni una como otra. Hoy están los dos afectados, tanto el propietario como el inquilino”.

También, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia hizo hincapié en los precios de los alquileres y reveló que “siempre van a depender del nivel inflacionario que tenga el país”. “Nosotros ahora, una vez pasadas las elecciones, tenemos la expectativa de que el tema de la inflación de a poco se vaya resolviendo. No va a ser de un día para el otro, pero es muy probable o esperamos que el próximo presidente empiece a tomar cartas en ese tema y de a poquito la inflación vaya bajando un poco. Eso aún con la ley actual que actúa bajo un índice que es el ICL (Índice de Contratos de Locación), debería ir bajando porque está directamente relacionado”.

“Pero en el caso de liberarse con una derogación de la ley de alquileres actual, seguramente si mejora la oferta, si hay más propiedades con disponibilidad y sobre todo si baja la inflación, seguramente va a haber más inmuebles disponibles. Yo creo que la solución para los inquilinos va a ser el hecho de que haya disponibilidad porque hoy hay un problema que tienen las personas que necesitan alquileres que no hay", sostuvo Almonacid.

Y agregó, "la gente sale a buscar propiedades y no encuentran. Y de repente se desocupa un departamento y tenés 10 personas para verlo y una sola es la que va a alquilar. Entonces quedan nueve ahí esperando. Lo que se buscaría a través de una nueva ley o de la derogación de la ley actual sería que haya más disponibilidad inmueble para que las personas puedan encontrar un alquiler de una manera razonable y no lo que pasa hoy, que por cada inmueble que se desocupa tienes diez personas esperando”, concluyó.