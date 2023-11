Accidentes en Chubut: "Uno de cada 100 conductores, tiene alcohol en sangre"

Un estudio reciente del Observatorio Vial de la ANSV, organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, refleja que en guardias de hospitales de todo el país disminuyó la atención a personas conductoras involucradas en siniestros viales que declararon haber consumido alcohol previamente. La comparación es con la misma investigación realizada en 2018.

En diálogo con ADNSUR, Nestor Siri, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, confirmó que en Chubut “hay una disminución que han relevado dentro de lo que es el observatorio vial”, donde han detectado dos cosas:

🔸"Si tomamos lo que es la gente que sube a las rutas, el alcohol ha tenido una incidencia a la baja que es muy importante, es decir, cualquier ciudad nuestra de Chubut tiene un número de alcohol, que cada vez que lo medimos dentro de cada localidad, el número tiende a subir, pero cada vez que lo medimos sobre la ruta tiende a bajar".

🔸"Cuando esos números los mezclamos, igual detectamos un número a la baja, lo cual da la pauta de que ese cambio cultural que se busca con la ley está teniendo su incidencia", aseveró.

Y agregó, “lo que no podemos determinar nosotros -a ciencia cierta- es cuánto tiempo va a llevar para que el alcohol tienda a tener un número más cerca de la desaparición del alcohol en la conducción”.

En el caso de la provincia de Chubut, desde que se comenzaron con las primeras mediciones de alcohol, hace 7 años atrás, y que se empezó a trabajar con los alcoholímetros, “se detectaba que de cada 100 conductores, por lo menos 6 o 7 se encontraban con alcohol en sangre. Ese número ha tenido una incidencia a la baja que nos permite establecer que, de 100 conductores que controlamos, a veces 1 tiene alcohol”.

LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL

Bajó la cantidad de personas conductoras que consumieron alcohol involucradas en siniestros viales atendidas en las guardias de hospitales.

En el Día Mundial Sin Alcohol, la cartera nacional de Transporte dirigida por Diego Giuliano, publicó a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un estudio que refleja una reducción de conductores atendidos en las guardias luego de protagonizar un siniestro vial que declararon haber consumido alcohol en las 6 horas previas al incidente.

La investigación se llevó a cabo en las salas de emergencias de hospitales públicos de todo el país y fue coordinado junto al Ministerio de Salud de la Nación y a Fundartox*. La comparación es en base a un trabajo similar también hecho por la ANSV en 2018**.

Entre los resultados del trabajo a cargo del organismo del Ministerio de Transporte de la Nación se destaca que el 12,4% de los pacientes atendidos en la guardia fue como consecuencia de un incidente de tránsito, contra el 15,3% de años anteriores.

Con respecto al consumo de alcohol, el 22,1% del total de los conductores atendidos en urgencias por motivo de siniestralidad vial declararon haber consumido alcohol en las 6 horas previas al hecho, siendo esta cifra inferior a la medición de 2018, que se registró en un 25,1% de los casos. Cabe remarcar que desde mayo de este año rige la Ley de Alcohol Cero al volante en todas las rutas nacionales del país y que, además, esta norma está vigente en 18 provincias argentinas.

“Este tipo de estudios nos muestra el impacto que tuvo la Ley Alcohol Cero para cuidar la vida de las personas. Esa Ley que con tanto esfuerzo y convicción impulsamos desde el Ministerio de Transporte y la ANSV, con el apoyo incondicional de Sergio Massa. Hoy, menos personas alcoholizadas protagonizan siniestros viales. Además, quienes participan de un hecho vial y no bebieron ni una gota, terminan con lesiones de menor gravedad. Este es un ejemplo que demuestra a las claras la importancia de no consumir alcohol al volante y es también un llamado concreto para los distritos que aún deben adherirse a la norma, porque el alcohol cero no sólo evita siniestros viales, también puede ser la diferencia entre pasar un mal momento o perder la vida”, destacó el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.

Por su parte, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, expresó: “Detrás de esta estadística hay un trabajo que venimos realizando desde hace cuatro años junto a las jurisdicciones, y que tuvo su gran logro con la sanción de la Ley de Alcohol Cero al volante a nivel nacional. Hoy son 18 provincias que tienen tolerancia cero y debemos seguir controlando y concientizando sobre los efectos graves de tomar alcohol y luego manejar, por eso invitamos a las provincias que faltan a unificar una misma ley en todo el país, porque se trata de una normativa que efectivamente salva vidas”.

De acuerdo al perfil de los conductores que declararon haber tomado alguna bebida alcohólica previamente, el 26,4% fueron hombres y el 11,7% mujeres, y se refleja una baja en ambos casos (en 2018 los porcentajes fueron 28% y 14,3%, respectivamente). En cuanto al tipo de usuarios, los casos que vincularon a la siniestralidad y al consumo de alcohol previo se dio en un 28,1% en automovilistas y un 22,5% en motociclistas.

Otro dato que se desprende del estudio tiene que ver con la vinculación entre el consumo de alcohol entre conductores siniestrados viales y la gravedad de las lesiones resultantes, que, tanto en automovilistas como en motociclistas, la presencia de alcohol generó lesiones de mayor gravedad.

Otros datos de pacientes atendidos por siniestros viales

Del total de pacientes siniestrados viales atendidos en las salas de emergencias de hospitales públicos argentinos (12,4%), se desprendió que fueron mayormente hombres (63,5%), principalmente menores de 35 años (65,4%). Además, 8 de cada 10 de los siniestros viales tuvieron participación de usuarios vulnerables: 65% motociclistas, 9,2% peatones y 6,9% ciclistas.

La mayor participación de motociclistas lesionados ocurrió en las zonas del Noreste (NEA), con un 79,5%, y en el Noroeste (NOA), con un 80,7%.