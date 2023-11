Faltan productos en supermercados de Chubut: "Los cupos que están enviando a la zona son inferiores"

Ante la continúa queja de clientes en supermercados de Chubut por la falta de productos de primeras marcas en las góndolas, ADNSUR conversó con Simón Garcia, director de Defensa del Consumidor en Chubut, quien explicó a qué se debe esta problemática.

Al respecto, García aseguró que “se hacen inspecciones y controles permanentes en los distintos supermercados sobre la mercadería, que tiene que estar en góndolas y a disposición de los consumidores”.

En ese contexto, admitió “hemos notado también algunos faltantes en productos que -automáticamente- cuando llegan se van poniendo en las góndolas y es lo que hay. Muchas veces hemos controlado los depósitos, para ver si no hacen acaparamiento de mercadería, con resultados negativos porque toda la mercadería siempre está en góndolas”, sostuvo.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Y recordó que han recibido algunas consultas “por algunas marcas de fideos y también en marcas de azúcar”, pero aseguró que “están llegando”, y resaltó que “los cupos que están enviando a la zona son inferiores pero sí tienen la continuidad y están llegando permanentemente”.

“Una empresa pide, por ejemplo, 10 pales de azúcar y están enviando 5, pero están enviando 5 hoy, 5 mañana, y así todos los días. Se va poniendo en góndola y eso por ahí en el día a día se hace corto”.

CONTROLES

Desde Defensa del Consumidor, García indicó que los controles se realizan “permanentemente”. Y aclaró, “no solamente por las elecciones sino que a lo largo del año fueron controlados distintos supermercados de toda la provincia.”

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Sin embargo, explicó que “el tema es que hay situaciones y hay lugares que, muchas veces por logística o por alguna otra cuestión, no llegan de manera tan fluida como puede llegar a las grandes ciudades”.

Con respecto a la especulación de venta, el director de Defensa del Consumidor en Chubut destacó la ley 2680, que es la ley de abastecimiento. “En caso de ser necesario, que hemos detectado en algún comercio, puede ser sancionado e incluso se prevé hasta la clausura del local”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que “todos los productos tienen que estar en góndolas, no pueden ser acaparados y no estar a la venta, tenerlos en el depósito esperando o especulando que el precio aumente, o también, reteniendo un producto para que no haya por consumo y se produzca un desabastecimiento”.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

PEDIDO AL CONSUMIDOR

“Si un consumidor nota el vaciamiento de las góndolas, que lo deje registrado en el libro de quejas y también que nos avise a la oficina, para nosotros también poder enviar inspectores y cerciorarnos de que realmente es así, que no tienen el producto, que no está en góndola, pero que tampoco está en depósito y blanquear la transparencia de que eso está sucediendo por eso y no haya otra razón de fondo”, concluyó.