COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde la Jefatura de la Unidad Médica de Urgencias (UMU), la médica Romina Galarza, se refirió a las declaraciones de la directora del Hospital Regional, Myriam Monasterolo donde indicaban que se reciben oficios por la falta de atención y que no se brinda atención a pacientes en código verde y regresan en código rojo, por lo que señaló que ayer jueves tuvieron una reunión para plantear el malestar generado con directores asociados del nosocomio y del área Programática Sur, no obstante, negaron todos los dichos.

“Los códigos verdes son atendidos por enfermería y no presentan riesgo de vida, por eso pueden ser derivados a los Centros de Salud y deberían ser atendidos en los mismos, tenemos los provinciales que trabajan de manera parcial y los municipales que lo hacen con normalidad. No se deja de ver a los pacientes en nuestro sistema de salud”, sostuvo la médica y añadió “es grave aseverar que se convierten en código rojo, que signica riesgo de muerte inminente, nosotros atendemos a todos los de código amarillo y rojo jamás se dejaron de atender”.

Asimismo, manifestó que respecto a los dichos que indicaban que no atendían a pacientes con obra social PAMI u otras y remarcó “es una falacia, nosotros vemos a todos los pacientes con o sin obra social, se los evalúa, se hace el diagnóstico y si requiere internación se deriva pero no por un capricho o porque no queramos que los internen acá sino por una cuestión de disponibilidad de camas”.

De esta manera, pasó a detallar que si se internan pacientes con obra social muchas veces se quedan sin camas para los que no cuentan con la misma quienes no tienen otros espacios donde internarse, por eso se trata de derivar para que haya camas disponibles. “Cuando el privado no tiene disponibilidad de cama ni siquiera reciben al paciente y nosotros los recibimos, examinamos, hacemos el diagnóstico y vemos si requiere internación o no, los privados directamente niegan la recepción y esto implica que tenemos que atender a todos los privados de su libertad aunque no sean urgencias, incluso por certicados de lesiones que deben constatarse”.

FALTA DE INSUMOS

Por otra parte, se refirió a la falta de insumos y mencionó que desde el laboratorio se presentó una nota a la dirección donde ponen en conocimiento la falta de insumos dando un plazo de 48 horas para tener respuestas, “casi siete meses nosotros estuvimos sin tomógrafo y el riesgo obviamente lo tiene el paciente pero también el médico porque pone en riesgo su matrícula. Es responsabilidad del gobierno provincial, tenemos falta de insumos de manera intermitente, se piden o hace el reclamo y aparecen” lamentó.

“Nos agraviaron diciendo que tendríamos que renunciar, que deberíamos poner abogado e irnos cuando pese a todo seguimos trabajando. Incluso en época de vacaciones cuando es muy difícil la cobertura todos ponemos nuestro esfuerzo y seguimos sin cobrar nuestro sueldo, y sin saber cuándo vamos a cobrar cuando tenemos la responsabilidad común de cualquier ciudadano de pagar cuentas y deudas”, manifestó la médica y añadió que tampoco fueron noticados de la llegada de ocios por no brindar atención.