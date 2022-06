La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó en varias oportunidades tener devoción por los perros. En el transcurso de su vida, la acompañaron diversas mascotas y en ADN Animal te contamos la historia de cada uno de ellos.

La historia de los perros del matrimonio de Cristina y Néstor parece ser que comenzó con “Álex” y “Catita”, dos Boxer marrones que ya no se encuentran entre nosotros, pero dejaron decendencia en la quinta de Olivos.

CATITA, MARTITA Y ROSITA

“Martita” y “Rosita” son dos Boxer, hija y sobrina de “Catita”, respectivamente. En el año 2021, durante la internación de la actual vicepresidenta en el Sanatorio Otamendi, se conoció un video inédito de ella presentando a sus mascotas a finales de 2010. Allí se encontraba “Martita” que había nacido en mayo de ese año de ese año y aún era cachorra.

En ese mismo video, Cristina contaba que “Catita” había parido una camada de cachorros y el asunto de qué hacer con los perros de la camada desembocó en discusiones con Néstor: “Tengo ganas de quedarme con todos; me estoy peleando con Kirchner”. Los llamó “los perros del bicentenario” por haber nacido en mayo del año 2010 cuando se cumplía el 200 aniversario de la Revolución de Mayo.

CLEOPATRA Y LOLITA

“Cleo” y “Lolita” son dos caniches mini-toy color marrón que acompañaron a Fernández en distintas etapas de su carrera política. En el video que mostramos anteriormente, ella presentaba a “Cleo” que había nacido el 14 de abril del año 2004. El nombre de la misma proviene de Cleopatra, reina y faraona de Egipto entre el 51 y el 30 a.C (antes de Cristo) .

Cleo murió tiempo después de Néstor Kirchner, dejando a la expresidenta muy angustiada. “Lloré mucho por lo de Cleo, pero en realidad lloraba por Néstor y por mí. Me sentía muy sola… Reviví la pérdida. Cleo era algo que nos unía”. Luego del fallecimiento de Cleo, esa misma noche llegó “Lolita” a Olivos, otra mini-toy que comparte hasta el color de pelo con la anterior perra de Fernández.

En su libro Sinceramente, Cristina relata una anécdota divertida de Cleopatra, quien tuvo un cruce con el mismísimo dueño del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, “Cleo, que durante la charla estaba sentada en mi regazo, no le sacaba los ojos de encima a Magnetto. De repente empezó a gruñir y gruñir cada vez más fuerte, él trató de sonreírle y me dijo ´Que simpática la perrita´. Aunque la reté, no hubo caso. Le mostraba los dientes cada vez más hasta que tiró un tarascón al aire. El se sorprendió y la tuve que sacar de la sala…”

SIMÓN, UN CAN "BOLIVARIANO"

En el año 2013 la actual vicepresidenta, presentó en sociedad a “Simón”, cuyo nombre fue elegido en honor a Simón Bolivar. El can pertenece a un tipo especial de perros criados en Venezuela denominados “mucuchíes”. Hace unos años Ministerio del Poder popular para el Turismo de esa nación creó la Fundación Nevado (Funev) con el fin de preservar la raza.

El can era un regalo prometido de parte del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chavez y lo trajo al país su hermano Adán Chavez.

Simón tuvo su cuenta en Twitter activa durante un tiempo y al igual que Dylan, el can de Alberto Fernández, se declaraba un perro “Nacional y Popular”. El primer tweet de Simón fue un simple y conciso "guau" y el community manager de la cuenta, se dedicaba principalmente a escribir mensajes humorísticos con tintes políticos.

Hace algunos años, como sucedió también en el caso ya expuesto del ex presidente Mauricio Macri, Cristina Fernández decidió dejar de mostrar a sus mascotas en las redes sociales con regularidad. De vez en cuando, muestra alguna imagen de ellos para mostrar su crecimiento.

Todo parecería indicar que a veces a nuestros políticos les cuesta correrse del rol protagónico, aunque el fin sea que estén sus propias mascotas en primer plano. Nos vemos la próxima semana en la que contaremos la historia de las mascotas de otro ex presidente muy renombrado, una pista: tendremos caniches.