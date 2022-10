Este martes por la tarde, un grupo integrado por pueblos originarios se manifestó en Comodoro Rivadavia, mostrando su repudio por el amplio operativo de desalojo que tuvo lugar en Villa Mascardi, Río Negro.

El grupo, que estuvo compuesto por una veintena de personas, en principio cortó la ruta 3 como medida de reclamo con banderas y carteles. Luego se dispersaron y dirigieron a orillas del mar en la zona de la costa céntrica donde continuaron con el reclamo.

ADNSUR dialogó con Rosa Pincol, integrante del pueblo mapuche. "Estamos en el 2022 y seguimos siendo maltratados como que no tenemos derechos. La tierra no tiene dueño, la tierra no es de nadie, nos pertenece a todos y nosotros somos parte de ella. Sin embargo quieren lucrar con la tierra, quieren vender agua, hacer turismo. ¿Porqué no nos dejan vivir en paz a la gente que está ahí y no molesta?

“Quieren sacarle el lugar a la machi, ella tiene un lugar allá donde hace sanación y le quemaron todas las cosas”, dijo la mujer, en referencia al accionar de las fuerzas de seguridad durante la mañana de hoy.

Este martes hacia las 7 de la mañana, más de 200 efectivos que forman parte de un comando unificado de seguridad que creó el ministro de Seguridad de la Nación, dio inicio a un operativo de desalojo en un territorio ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche, por orden de la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez.

La información que difundió la gremial de Abogados ocho mujer fueron detenidas en el operativo. Una de ellas con un embarazo de 40 semanas y dos con bebés de 3 y 4 meses.

Esta concentración ocurrió en sintonía con varios puntos del país que albergaron diferentes movilizaciones de parte de los pueblos originarios mapuche-tehuelches, quienes repudiaron el accionar de las fuerzas de seguridad.