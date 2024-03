Macharashvili hizo entrega de medallas de honor a ex combatientes de Malvinas

En el marco del 42° Aniversario de la Gesta de Malvinas, el intendente Othar Macharashvili este sábado participó de la inauguración de la Muestra Estática de Malvinas y entregó medallas a los veteranos de guerra, en el Centro Cultural. Por otro lado, el mandatario afirmó que hará cumplir la ordenanza que establece la colocación de placas con los nombres y domicilios de dónde vivieron y viven los héroes comodorenses.

En conmemoración al nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, que se celebra este martes 2 de abril, el Municipio de Comodoro Rivadavia organizó y participó de la Muestra Estática y la Entrega de Medallas a los veteranos y ex combatientes de nuestra ciudad y del resto del país que están de visita.

El acto se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural. El intendente Othar Macharashvili estuvo acompañado por el presidente de la Unión de Ex combatientes de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur; Luis Agüero; miembros del gabinete, concejales, autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de guerra, sus familiares y púbico en general.

Con el corte de cinta quedó abierta la Muestra Estática de Malvinas instalada en el mismo salón del Centro Cultural, y que estará abierta al público hasta el mismo martes 2 de abril, en el horario de 11 a 19 horas. La misma exhibe fotografías y cartas de familiares de soldados, elementos de guerra, réplicas de barcos y aviones.

La ceremonia continuó con la entrega de medallas y el reconocimiento a los héroes del conflicto del Atlántico Sur Malvinas. En la ocasión participaron ex combatientes del resto del país.

Al respecto, el intendente expresó que se trata de “un día sentido, conozco a muchos veteranos de Malvinas, y desde este Comodoro, que fue un centro de trabajo, combate, logística y de comunidad; se acompañó y acompaña este sentimiento de que las Malvinas son argentinas. Los hombres que fueron a luchar por su Patria fueron ciudadanos que arriesgaron sus vidas y a sus familias”.

Repasó que después de la Guerra de Malvinas “la vuelta no fue fácil, muchos compañeros se sintieron desprotegidos cuando volvieron, por eso, comenzaron con el reconocimiento de esa gesta malvinizando día a día, reconociendo fotos y acciones, hoy tenemos muchos compañeros de distintos puntos del país que han venido a celebrar, a recordar y valorar esta gesta”.

Con un fuerte mensaje dirigidos a los ex combatientes presentes, Macharashvili reflexionó que “no permitiremos que se desmalvinice la historia de nuestra patria, sigamos estando juntos. Muchas gracias por tanto y perdón por tan poco; nos falta mucho por hacer, reconocer y sostener a todos los que estuvieron, los que no volvieron, a sus familias y a los que volvieron; tenemos que acompañarlos cada vez más para que tengan una mejor vida”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Ex combatientes de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Luis Agüero, afirmó que “estamos muy contentos de poder continuar con esta muestra estática, iniciando los actos de homenajes de nuestros queridos veteranos caídos en Malvinas y a los que regresamos con gloria y honor; estoy sorprendido por la cantidad de veteranos que hoy estamos convocados en esta ceremonia”.

El ex combatiente puso en valor la Muestra Estática de Malvinas que “hoy la vemos materializada tras el esfuerzo de la gente de la Municipalidad, disfruten de toda la muestra que tienen acá. Aprovechen a los veteranos de guerra para conocer la historia de Malvinas de boca de los cada uno de los protagonistas, y de esa manera, que nuestros hijos y nietos puedan seguir malvinizando y manteniendo viva la llama de Malvinas. Nos quisieron enterrar, pero no se dieron cuenta que en cada uno de nosotros había una semilla que germinó con mucha más fuerza”.

Placas a viviendas de los héroes

El intendente amplió los pedidos de reconocimientos a los veteranos y ex combatientes de Malvinas en la que “los Centros de Veteranos y el Concejo Deliberante van a empezar a poner los nombres de los ex combatientes en las calles y después las placas que reconozcan donde vivieron”.

Asimismo, Macharashvili explicó que “la sociedad debe tomar dimensión de lo que fue la gesta y reconocer a aquellos que han luchado, han vuelto y siguen luchando. Hay una Ordenanza que vamos a hacer cumplir, de poner una plaqueta identificatoria con los nombres de dónde viven y han vivido nuestros héroes de Malvinas”.