Macharahsvili sobre la sentencia: “Tengo visiones encontradas”

“Sinceramente, tengo visiones encontradas. Yo respeto lo que la justicia ha fallado en primera instancia, pero conozco a los funcionarios y sé lo que pasó en la tormenta de 2017, que fue una acción climática que nos pasó por arriba, algo que jamás habíamos visto. Si hubo errores, los dirime la justicia, pero los he visto trabajar en esa contingencia a ellos y a muchos otros, con el barro hasta la cintura.

El jefe político de la ciudad auguró que “las pruebas sean suficientes para dictar un veredicto justo”, pero advirtió que “hay cosas en el expediente que no entiendo, como la responsabilidad de un funcionario que tiene que normalizar toda la documentación después de 40 días, porque en las primeras semanas no se podía lograr esto, porque no había maquinaria suficiente y no había gente, estaban todos poniendo el cuerpo”.

Emergencia climática en Comodoro: un exfuncionario municipal y un empresario fueron declarados culpables por fraude

Además, planteó que, si en condiciones normales cuesta realizar el ordenamiento administrativo, como ocurrió en la actual gestión para poder adecuar cada uno de los pasos legales al contexto económico actual, “no me quiero imaginar lo que habrá sido en ese momento, donde no se podían tener los tiempos que tuvimos nosotros. Espero que, si estos fallos quedan firmes, sean con todas las pruebas suficientes”.