COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La actividad se desarrolló en horas de la mañana, en instalaciones del CEPTur, en el que estuvieron presentes, además del intendente, el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi; su gerenta Ejecutiva, Maite Luque; la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic; el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman; el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García; dirigentes de ATE; referentes de grupos solidarios y emprendedores.



En el marco de la pandemia de Covid-19, se concretaron proyectos solidarios, mediante los cuales se confeccionaron 500 juegos de sábanas para el Hospital Regional, a través de los grupos Aras y ATE y con la donación de telas por parte de la empresa PAE; y la fabricación de 2500 máscaras faciales, cuya materia prima fue suministrada por Comodoro Conocimiento y las impresiones en 3D fueron realizadas tanto por la Agencia, como por voluntarios particulares y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.





Asimismo, se desarrollaron otros proyectos textiles, como la confección de 15 mil cubrebocas y 1500 kits sanitarios, compuestos por cofias, camisolín y botas, que fueron entregados a los hospitales, centros de salud, personal municipal y asociaciones vecinales, entre otros, según

la demanda requerida.



“Es fundamental la labor conjunta para salir adelante”



Al respecto, Luque sostuvo que “en los primeros días de esta pandemia sabíamos muy poco de esta enfermedad y tratamos de ir preparándonos para estas situaciones difíciles. En ese momento, no se conseguían materiales para la protección del personal de salud, tampoco alcohol en gel, hacían falta respiradores y comenzábamos a vivir momentos de temor”.



Continuando en ese tenor, señaló que “a partir de allí, nuestra ciudad empezó a organizarse, con personas que se sienten parte de la comunidad y que, voluntariamente y con la capacidad de entender la situación, se pusieron a trabajar, con una empresa como PAE que siempre nos abre las puertas y se pone a disposición para lo que sea necesario”.



“Esta labor conjunta entre el Estado, las organizaciones intermedias, los hospitales públicos, las clínicas privadas, las empresas y los voluntarios es fundamental para estar a la altura de las circunstancias. Se trabaja codo a codo, de sol a sol, para hacer frente a una situación que hace no mucho tiempo era desconocida para todos”, recalcó.



En ese sentido, el mandatario municipal expuso que “sentimos un enorme orgullo como comodorenses por esto que está sucediendo, con un voluntariado que se pone de acuerdo para trabajar y que todos juntos avancemos para conseguir los materiales para que a nuestro personal

sanitario no le falte nada en materia de bioseguridad”.





Por último, Luque afirmó que “todas las áreas debimos reconvertirnos para apuntar a un mismo objetivo, en el caso del Municipio con una Secretaría de Cultura convertida en un centro de operaciones, Comodoro Conocimiento motorizando este tipo de iniciativas y todos colaborando

para afrontar esta situación de la mejor manera posible”.



“El trabajo colectivo y desinteresado está dando sus frutos”



En tanto, el titular de Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, indicó que “debemos reconocer el trabajo desinteresado de muchos vecinos de la ciudad que colaboraron en la fabricación de sábanas, kits de seguridad y otros elementos en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Muchos trabajadores, aún con las dificultades propias, decidieron ayudar a los vecinos".