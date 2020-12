COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una comodorense que se dedica al Arte Latte homenajeó a Diego Maradona, tras su muerte, con un conmovedor dibujo en la espuma de un café. Se trata de Florencia Aparicio (30), quien, tal como contó ADNSUR el mes pasado, es madre de un pequeño de 9 y divide su vida entre la crianza de su hijo, sus estudios en Criminalística y su trabajo como moza y bartender en un conocido café del centro de Comodoro.

CAFE ESPECIAL... Gracias Flor #artelatte @mflor_ap #maradona10 #D10S #DiegoEterno Posted by Hugo Ruiz Delicias Caseras on Wednesday, December 2, 2020 Hugo Ruiz Delicias Caseras

Hugo Ruiz compartió el inolvidable café que le preparó "Flor", como la llaman quienes la conocen. La joven comodorense es especialista en el arte latte, el arte de dibujar por encima de un café espresso, una técnica que parece sencilla, pero tiene su complejidad.

Flor, que en la actualidad vive en Próspero Palazzo, asegura que toda la vida le gustó dibujar, “desde chica”. Cuando habla se nota que le apasiona lo que hace y admite que realizar este arte hasta cambió su forma de sentir el trabajo.

“Esto me divierte y hace que me entretenga en mi trabajo. Este año fue como que se dio toda esta repercusión y la verdad que a mi me gusta, porque estoy muy cómoda en mi trabajo, y esto me motiva todos los días a venir, hace que sea más entretenido, también por la interacción con la gente”, resume la joven de Comodoro que recordó al Diez con su admirable arte en una pequeña taza de café.