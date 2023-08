El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió a las largas filas y demoras que se registran desde el lunes a la tarde en los caminos alternativos habilitados tras el corte total de la Ruta Nacional N° 3.

"Es complicado, como sabíamos que iba a ocurrir, que comenzó ayer y se extiende hasta hoy", sin embargo, reconoció que “es una decisión correcta teniendo en cuenta que los geólogos de la universidad me llamaron muy preocupados por cómo se seguía agrietando ese sector”

Y a continuación, manifestó: “Lamentablemente se corre un peligro mucho más rápido de lo que creíamos que podía ocurrir”. En este sentido, explicó que está viniendo personal de Vialidad Nacional de San Juan para realizar un estudio geológico rápido y determinar el trabajo que se debe llevar a cabo.

El intendente recordó, que tras el desplazamiento del Cerro Chenque en 1995, se elaboró un proyecto del viaducto a través de la Universidad. “El gobierno nacional en ese momento destinó los fondos, pero algunos actores de la ciudad trabajaron para que no se lleve esa obra adelante”, precisó.

“EL GOBERNADOR POR LO MENOS A MÍ NO ME LLAMÓ”

Luque puso en valor que el municipio de Comodoro Rivadavia trabajó siempre con distintos proyectos para la Ruta N° 3; sin embargo, aseguró que "los que tienen que empujar fuerte para que estas cosas sucedan son los gobernadores".

"Nosotros creemos que la obra que se debe tomar es la del viaducto, sin ninguna duda", afirmó. Y en este marco, indicó que la obra del enrocado en la zona costera también es primordial.

"Está la Ruta Nacional N°3 parada, una decisión que tomó el gobierno nacional, y todavía el gobernador, por lo menos a mí, no me llamó".

Y agregó: "No me va a solucionar nada que me llame el gobernador, pero mínimamente podríamos esperar que el ministro de Obras Públicas de Chubut se haya comunicado con el secretario de Obras Públicas de la municipalidad o de Vialidad Nacional, cosa que tampoco sucedió".

"Esa desidia que tenemos de este gobierno provincial hace que tampoco nos haya ayudado a empujar para que esta obra se haga de una vez por todas", concluyó.