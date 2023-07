El periodista comodorense Victor Amigorena, realizó una serie de fotomontajes donde incluyó a superhéroes en el centro de Comodoro Rivadavia y las imágenes fueron furor en las redes sociales. Entre ellos, se puede observar a Superman, la Mujer Maravilla, Hulk, Spiderman y Batman.

Amigorena es un apasionado por la fotografía y así lo hizo saber a ADNSUR, donde aseguró que la fotografía “es algo que siempre estuvo conmigo, no es de ahora”.

En aquella charla, recordó que “yo siempre saqué fotos, toda la vida, pero tenía un problema porque en Comodoro no podías estudiar fotografía. Sí hice cursos y trataba de aprender todo lo que podía aprender hasta que hace tres años tuve la oportunidad de hacer la carrera de fotografía y fue un cambio, dos cosas distintas, porque la fotografía es luz y eso te cambia la cabeza”.

SUS COMIENZOS CON LA CÁMARA

En cuanto a sus primeros contactos con la cámara, iniciaron cuando Víctor tenía 9 años. Allí su padre le regaló una cámara 126 y años posteriores, su periodo como estudiante de la Licenciatura de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), fortaleció sus conocimientos sobre al fotografía, donde a la vez comenzó a realizar talleres sobre una de sus pasiones.

También, tomó grandes aprendizajes de fotógrafos destacados, entre ellos, Chino Arturo, Pepe Pugni y el Pillo Vaquero.

“Con ellos aprendí mucho. Siempre miraba el trabajo de Pepe Pugni y del Pillo Vaquero que para mí son los mejores que hay. Para mí son grosos y aprendí mucho de fotoperiodismo con ‘Beto’ Muñoz que trabajó conmigo en el Chubut, tremendo fotógrafo. Él me enseñó mucho de la cámara”, señaló Amigorena.

Por otra parte, destacó que dentro de la fotografía, le fascina el retrato. “Me gusta la gente. Hay gente que le gusta el paisaje y saca fotos hermosísimas del paisaje. Yo no tengo esa capacidad, o sea puedo sacar una linda foto pero no es lo mío, no sé si todos los días puedo salir a hacer una foto de paisaje, pero sí que todos los días puedo salir a hacer un retrato. Y creo que eso mucho tiene que ver con el periodismo, porque aprendés a leer a la gente, te sentás adelante de alguien y sabes la manera en que te está hablando. Entonces al hacer retrato puedo saber por qué lado va a ir la foto. Por eso me gusta el retrato, porque reflejo gente”.