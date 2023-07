Una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo apunta a generar beneficios para los automovilistas en general y también ventajas impositivas para jubilados en particular, ya que entre los adultos mayores que se encuentren al día, tendrán la exención del impuesto de mayor costo que les corresponda abonar en el mes de diciembre.

Así lo confirmó el concejal oficialista Gustavo Reyes, quien valoró los alcances de la propuesta enviada por el intendente Juan Pablo Luque, que ya cuentan con despacho para ser tratados en la sesión del próximo jueves 6 de julio.

La norma a favor de los automovilistas prevé que quienes estacionen menos de una hora en la zona céntrica, gozarán de la devolución del pago del SEM (Servicio de Estacionamiento Medido). Esto significa que -al estacionar- habrá que activar el sistema, pero si el mismo fue desactivado antes de que transcurran 60 minutos, el crédito será automáticamente restituido al final del día.

“La idea es facilitar el movimiento comercial, además de que haya más lugar para estacionar”, afirmó el concejal.

Otra ventaja, según explicó Reyes, en diálogo con Actualidad 2.0, es que se estableció la posibilidad de activar el sistema con saldo negativo, a fin de cubrir el problema que en algunas oportunidades se produce por la demora en la acreditación.

En cuanto a los jubilados, la medida apunta a beneficiar a quienes tengan sus pagos al día, e incluso a quienes hicieron el pago anual anticipado. Entre esos contribuyentes, se establecerá la exención del impuesto más caro que les corresponda abonar en diciembre. Esto significa que podrían ser exceptuados del impuesto automotor, del inmobiliario, de la tasa de higiene urbana o del derecho de ocupante, según el que resulte de valor más alto a abonar en ese mes.

“Para quienes ya hicieron el pago anual, se les hace una nota de crédito y el beneficio lo van a tener en el primer mes del año 2024 –explicó Reyes-. La idea es que haya un premio para quienes pagan anticipado o cumplen todos los meses, ya sea por débito o por cajas”.

“AUNQUE ESTEMOS EN UN CONTEXTO ELECTORAL, ES UN BENEFICIO PARA LOS CONTRIBUYENTES”

Reyes reconoció que si bien la medida se adopta “en un contexto electoral, es un beneficio para los contribuyentes y en estos 3 años ha habido otras medidas similares, éste es uno más y si bien estamos en un proceso electoral, éstas son las reglas”, indicó, en referencia a las críticas de la oposición, ya que el concejal Tomás Buffa dijo que son medidas electoralistas.

“Está en su derecho de opinar y ver lo que quiera ver –dijo Reyes-, pero no deja de ser un beneficio para los contribuyentes; si le gusta lo acompaña y si no, no lo votará. Incluso algunas de estas medidas la pidió anteriormente la concejal Zafirio, de su mismo bloque, con lo cual no creo que no lo acompañen”.

