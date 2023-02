Los padres del Jardín 406 harán una marcha para pedir el traslado de 180 nenes a otra institución y el cierre del lugar

Este viernes, un grupo de padres del Jardín 406 marcharán por las calles de Comodoro, a partir de las 20 horas y convoca a la comunicad a participar del reclamo.

La marcha se realizará, a tres meses de presentarse las primeras denuncias por presunto abuso infantil contra un profesor de la escuela de nivel inicial 406.

En diálogo con el programa radial Antes que sea Tarde, de Cadena Tiempo, Jessica Godoy, mamá de una nena de sala de 3, pidió “que por favor la gente nos acompañe, porque no es solamente el caso del jardín, sino que este docente estuvo en varias escuelas, es importante porque pueden seguir saliendo a la luz muchos más casos”, indicó.

Ante las 37 denuncias que continúan siendo investigadas, desde el área de Delitos contra la Integridad Sexual, Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público Fiscal, Godoy sostuvo que “han tenido un acercamiento a varios niños que han contado su relato pero no han sido tomados como válidos” y agregó “por alguna u otra razón, no han llegado a poder hablar en Cámara Gesell. Las denuncias continúan y ahora están saliendo a la luz casos de niños que son más grandes. Que, a raíz de todo esto empezaron a recordar cosas, de 7, 8, 9 años. Hace más o menos 10 años que este profesor era docente”, manifestó.

PEDIDO DE PASES Y CIERRE DEL JARDÍN 406

La mamá del jardín recordó que a fines del año pasado, desde la institución les habían indicado una página “para cualquier duda”. Según afirmó, el total de 180 chicos pidieron el pase, pero ese proceso “está inconcluso” y no saben qué va a pasar.

“Esperamos que los acepten rápido, porque son muchos chicos a la deriva, sin saber en qué jardín van a estar este año. No queremos que el jardín se vuelva a abrir, porque quedó marcado en la mente de cada persona. Los guardapolvos siguen estando colgados, para nosotros es algo muy doloroso. Sentimos que sería un atropello", concluyó.