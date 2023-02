El pasado 9 de noviembre de 2022, un grupo de padres de la Escuela de Nivel Inicial N° 406, ubicado en el barrio 9 de Julio, se manifestó afuera del establecimiento escolar ubicado en la zona sur de Comodoro Rivadavia, para denunciar a un profesor por supuestos abusos de alumnos dentro del jardín.

El reclamo se trasladó luego a las puertas de la fiscalía y con algunos cortes de ruta en los días posteriores, pero ninguna de las manifestaciones sirvió para acelerar los tiempos del sistema judicial.

En relación a los avances de la investigación, desde el área de Delitos contra la Integridad Sexual, Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público Fiscal, se informó este jueves que de todas las denuncias recibidas -en el marco de los presuntos abusos acontecidos en el Jardín 406-, se dio trámite a aquellas en las cuales se hacía referencia a conductas que pudieran configurar algún delito contra la integridad sexual.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Esos casos, sumaron un total de 37 denuncias, a las que se le dio intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense, para que las psicólogas especializadas entrevisten a los niños y niñas a fin de recabar los relatos de las experiencias vividas, y de que informen si se encontraban en condiciones de prestar declaración en Cámara Gesell (única modalidad de tomar declaración a víctimas menores de edad).

Habiendo finalizado esa instancia de la investigación, y analizados los informes remitidos por las psicólogas forenses, se concluye que por el momento ninguno de los menores entrevistados se encuentra en condiciones de prestar declaración.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

Según señalaron desde el Ministerio Público Fiscal, “es importante resaltar que el hecho de que lo/as niño/as por el momento no hayan podido expresarse o ratificar los hechos que fueran denunciados por sus progenitores, no implica que éstos no hayan ocurrido”.

Y explicaron que, en este tipo de casos, donde la prueba principal para atribuir a una persona un delito de esta naturaleza es el relato de las víctimas, es fundamental respetar los tiempos de lo/as niño/as hasta que puedan develar en su caso los hechos vivenciados.