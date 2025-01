La temporada de verano es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo libre y explorar nuevos lugares con la familia en Comodoro Rivadavia. Muchas veces pasamos por sitios interesantes sin detenernos a conocer lo que ofrecen.

Un buen ejemplo de esto es el Museo Regional Patagónico Antonio Garcés, que quizás no hayas visitado aún. Si no lo has hecho, esta es una gran ocasión para hacerlo, ya que durante la semana el museo está abierto al público.

Además de este museo, también está el Museo del Petróleo, ubicado en la zona norte. Ambos lugares son ideales para disfrutar de un día diferente, aprendiendo sobre la historia y cultura de la región. Así que, si estás buscando algo nuevo que hacer estas vacaciones, considera incluir estos museos en tu itinerario.

MUSEO ANTONIO GARCÉS.

Se trata del primer museo de Comodoro Rivadavia y abrió sus puertas gracias a la donación del profesor Antonio Garcés, quien colaboró con 7.000 piezas de gran valor patrimonial, directas de su colección privada, recolectadas durante 30 años en sus recorridos por la Patagonia como docente.

Reúne elementos de la paleontología, arqueología, ciencias naturales y culturas originarias. Desde la década del 80, funciona en el edificio histórico de los Ex Baños Públicos, en la intersección de Avenida Rivadavia y Chacabuco.

La directora de Promoción e Informes Turísticos, Estela Carrizo, indicó a ADNSUR que el museo abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Sin embargo, puede ser en otro horario para grupos especiales, pero para coordinar la reserva deben comunicarse previamente al 2974477101.

“Tiene una muestra de aves, esculturas originarias y la muestra de fósiles marinos. Es muy interesante para visitar y descubrir toda la cuestión de la cultura originaria”, dijo, tras destacar que por estos días “estamos teniendo varia afluencia de público por la visita de turistas. Es una opción que eligen como variante dentro de la zona céntrica para visitar”, destacó.

MUSEO DEL PETRÓLEO

Se encuentra edificado sobre el Pozo N°2, donde se encontró petróleo por primera vez en territorio argentino.Fundado originalmente por la empresa YPF el 13 de diciembre de 1987, y en 1993 fue transferido a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Cuenta con una exposición histórica e interactiva, interna y externa, que recorre la evolución del petróleo desde el Big Bang, origen, extracción, la historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la vida económica y social de la región a través de imágenes, herramientas, documentos y máquinas.

Se encuentra ubicado en Avenida Petrolero San Lorenzo N° 250, Barrio General Mosconi Km.3. La entrada es gratuita para quienes visiten el museo los días miércoles del mes de enero.

Abre sus puertas de martes a viernes: de 9 a 17 hs - Sábado de 10 a 18 hs - Domingo y Feriado:de 14 a 18 hs.

Facebook: Museo Nacional del Petróleo

Con información de Comodoro Turismo, editada y redactada por un periodista de ADNSUR