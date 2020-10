COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tras la aparición de un panfleto en contra de la dirigencia de David González en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Comodoro (SOEM), criticando el silencio del líder gremial “mientras nuestros salarios caen”, y acusándolo de llevar a cabo un plan “para precarizar nuestros salarios y nivelar hacia abajo”, generó revuelo entre los municipales de Comodoro. En ese contexto, el secretario gremial confirmó que “en el mes de octubre vamos a tener una pauta salarial de acuerdo a lo que negociemos y el Ejecutivo proponga”, y aseguró que el acuerdo será retroactivo al 1 de este mes.

Uno de los empleados municipales, Marcelo Alfaro, respaldó la acusación del panfleto, haciendo énfasis en el silencio por parte del sindicato: "Estamos a la deriva. No sabemos qué arregló González con el intendente; está todo a medio camino", cuestionó.

"Hago política, la actividad gremial es una actividad política, Alfaro lo debe conocer más que nadie porque él es del PRO”, le respondió González al trabajador municipal Marcelo Alfaro, que lo acusó de "jugar a hacer política".

En diálogo con El Comodorense Radio, el titular del SOEM manifestó que“dar a conocer lo que uno charla en reuniones políticas, en lo que tiene que ver con acuerdos salariales, es generar una expectativa, y yo eso no lo hago hasta cerrar un aumento”.

“Si veo que el aumento es satisfactorio lo digo con bombos y platillos y si no lo es salgo y digo que no hemos cerrado ninguna pauta salarial”, detalló.

González confirmó que “en el mes de octubre vamos a tener una pauta salarial de acuerdo a lo que negociemos y el Ejecutivo proponga”, y aseguró que el acuerdo será retroactivo al 1 de octubre.

Argumentó además la demora en la negociación por los tiempos de la pandemia. Primero, por el inicio de la cuarentena, y luego, por los contagios del intendente Juan Pablo Luque, el secretario de Gobierno Maximiliano Sampaoli y el secretario de Hacienda.



"YO HAGO POLÍTICA"

Tras las acusaciones en el panfleto y por parte del empleado municipal ode “jugar a hacer política”, González definió que “la actividad gremial es una actividad política” y por lo tanto “yo hago política”. Consideró que “Alfaro lo debe conocer más que bien porque él es del PRO. Si yo le preguntara si hace policía quizás me diga que no, pero todos hacemos política”.

Reconoció su molestia por la aparición de los panfletos por “no tener nombre ni apellido" ya que "entonces ninguno se hace cargo”. Y añadió: "Puedo decir que los panfletos vienen por el lado de Marcelo Alfaro aunque lo niegue, o también de alguna concejal que ha sido empleada municipal que también le gusta largar los panfletos y hacer comentarios por las redes sociales”.

BONO NAVIDEÑO

González confirmó que “los $15.000 pesos del Bono Navideño para todos los empleados municipales, planta permanente, planta transitoria y contratados, está garantizado”.

Restará ahora cerrar un acuerdo con el Ejecutivo Municipal sobre la paritaria habitualmente pactada para el mes de marzo, aunque aplazada por la pandemia.

“Marcelo tiene mala memoria”, porque “el porcentaje de la pauta salarial del 2019 fue casi del 51%”, dijo González.

“Lo que se resiente en toda crisis son los tributos municipales. Usted puede dejar de pagar otros tributos municipales que por más que no lo paguen no le van a hacer nada; algún día va a salir una moratoria y si recupera poder adquisitivo lo va a pagar”, dijo, pero “si no paga la luz, el gas, el teléfono, se lo cortan. Prioridad número uno siempre son los servicios de afuera y quedan relegados los servicios municipales”, remarcó.