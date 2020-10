COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, manifestó en diálogo con Actualidad 2.0 que la curva de contagios podría bajar en un plazo de entre una y dos semanas en la ciudad, según indicadores que maneja el área de Epidemiología provincial. "Tras la meseta deberíamos ver, por las medidas que se tomaron más la responsabilidad social individual, un descenso pronto en las estadísticas", explicó, por lo que debería observarse un descenso en el número de casos diarios, que actualmente oscila entre los 170 y 200.

PERMISOS

Sobre los permisos, confirmó que "si nos referimos a los vuelos y a nivel terrestre la forma es la misma: las personas deben acceder a la página del Ministerio del Interior, solicitar el permiso nacional y luego ingresar a Seguridad2.chubut, cargarse con los antecedentes que demuestren que son trabajadores esenciales y de la provincia".

Dijo que "para nosotros es un control de quien ingresa a la provincia sabiendo que el personal declarado esencial por los DNU nacionales es persona que puede estar en circulación y nosotros ante cualquier caso de contagio poder hacer el rastreo epidemiológico correspondiente y tener el control de todos los que ingresan a Chubut".

Afirmó que el permiso es para todos los ciudadanos, incluidos menores, quienes también "pueden ser portadores del virus y tenemos que tener el rastreo. Como el menor no es personal esencial deberá hacer la cuarentena como cualquier ciudadano. Tenemos que apuntar mucho a trabajar en la responsabilidad social. Estamos ante una nueva etapa apuntando hacia una pospandemia donde estamos trabajando en la reactivación económica para poder poner en marcha los diversos sectores y cada uno debe tener responsabilidad y saber que un menor puede portar el virus y contagiar".

"Tenemos que tener los cuidados y más en las áreas como Comodoro, donde se está dando un amesetamiento del contagio para poder tener la misma perspectiva y que no vuelva a haber un pico sino ir disminuyendo para poder seguir avanzando en la apertura que todos deseamos", explicó Grazzini.

Consultado sobre si la provincia tiene registrado cuántas personas de Chubut pueden estar aún afuera del territorio y que vayan a reingresar a la provincia, el ministro dijo que "la cantidad de permisos de gente que salió por fuera de Chubut por distintos motivos desde marzo a la fecha son alrededor de 10 mil y han ingresado a la provincia tanto trabajadores esenciales como quienes estaban por otros temas fuera de Chubut 22 mil personas".

AMESETAMIENTO EN COMODORO

Grazzini dijo que "no hay mayor crecimiento de los casos y no vemos que la curva tenga una inclinación hacia arriba pero por cuestiones técnicas y por dialogar con el ministro Fabián Puratich, el amesetamiento se da porque sigue la misma proporción de casos. No vemos un pico hacia arriba. Mencion{o que lo que estiman desde epidemiología es que "si mantenemos las mismas conductas de cuidados ese amesetamiento puede empezar a disminuirlo en los próximos 7 o 15 días", por lo que los 170 a 200 casos diarios deberían comenzar a bajar. "Tras la meseta deberíamos ver, por las medidas que se tomaron más la responsabilidad social individual, un descenso pronto en las estadísticas", expresó.

"Vemos brotes como en cualquier ciudad", dijo sobre el aumento de casos en Trelew. "Entendiendo lo que explicó el equipo de Nación, lo importante es controlar los brotes, lograr lo que se está logrando en Comodoro con la concientización y el control. Comodoro controló el brote. El personal de salud es finito y rápidamente tuvimos que salir a buscar reemplazos con el sector privado, el municipio, igual que a Puerto Madryn, logramos controlarlo. Vemos que la cuarentena ha funcionado porque nunca ha colapsado ningún sistema de salud en la provincia y hoy vemos una alta tasa de personas recuperadas. El sistema de salud se pudo preparar y estar a la altura de las circunstancias".