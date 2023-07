Este jueves por la tarde, se vivieron momentos de tensión y violencia en la ciudad de Trelew, durante una visita que realizó Arriba Chubut en el barrio Planta de Gas. Mientras el candidato a gobernador Juan Pablo Luque junto a políticos locales y regionales realizaban una caminata acompañados de vecinos, un grupo de personas comenzó a tirar piedras, gomerazos y disparos contra los militantes y candidatos.

Minutos antes de la llegada de Luque junto su equipo, una periodista denunció que fue agredida mientras se encontraba realizando una cobertura en el lugar. Según precisó en un video que subió a sus redes sociales, algunas personas que participaban de la previa antes de la llegada de los políticos, le tiraron su celular al piso y le dijeron que no podía quedarse.

"Aunque quieran amedrentar a la democracia vamos a seguir dando nuestro punto de vista": Luque se expresó después de los incidentes

“Lamentablemente estábamos trabajando y esta pelea entre las autoridades entre el sector de la presidencia del barrio y el sector de camioneros nos afectó. Alguien de camioneros vino y nos tiró el celular, nos trataron muy mal y me dijeron que yo no podía estar acá porque integro una lista”, dijo Silvina Cabrera, periodista local y precandidata a diputada nacional.

"Más allá de esto que es una cuestión democrática y de participación, yo estoy trabajando como siempre lo hice en cada rincón de la provincia. No hay necesidad de que patoteen de esta forma. Esto no es la democracia que tenemos. Por eso me animo a participar como candidata a diputada nacional.

Las repercusiones en la provincia luego del ataque con disparos a la recorrida de Arriba Chubut

Mientras la periodista termina su video, se puede ver la llegada de cuatro patrulleros antes de que se haga presente en el lugar la comitiva de Juan Pablo Luque.

Este jueves por la noche, diversas personalidades expresaron su apoyo a Silvina Cabrera, llegando a los medios nacionales debido a la situación que le tocó vivir.

