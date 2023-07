"Gracias por tratarme con cariño...". el mensaje de despedida de un abuelo para sus vecinos al ser llevado a un geriátrico

Las redes sociales regalan momentos emotivos y sentimentales para todos los usuarios. En esta oportunidad, una publicación tocó el corazón de muchas personas.

El conmovedor mensaje de un abuelo que pasó 42 años en el mismo edificio, emocionó a muchos. El hombre está próximo a mudarse a una residencia de ancianos, y dedicó una carta a sus vecinos de casi toda la vida.

El cartel que compartió José Ignacio rezaba: “Hola vecinos. El viernes me ingresan en la residencia de ancianos y estos son mis últimos tres días aquí. Quería agradeceros por siempre haber sido respetuosos conmigo y haberme tratado con cariño”. Este sencillo inicio emocionó a todos los que leyeron sus palabras, y continuó expresando su gratitud hacia la comunidad en la que vivió durante tanto tiempo.

El hombre destacó lo que más extrañará del edificio, desde las blancas escaleras hasta la rutina de recoger una carta del buzón cada mañana. Incluso mencionó con cariño a los niños que jugaban y tocaban los timbres por la noche, dejando en claro que cada detalle de su hogar tenía un significado especial para él.

José Ignacio concluyó su mensaje con optimismo y esperanza, deseando que la comunidad que construyeron juntos continúe prosperando durante muchas generaciones más. Sus palabras no tardaron en conmover a miles de personas, y la publicación se volvió viral en poco tiempo.

Los comentarios de los usuarios reflejaron el impacto emocional que tuvo el mensaje de despedida. Muchos expresaron su tristeza al saber que José Ignacio nunca volverá a su querida casa, pero también le enviaron palabras de cariño y apoyo en esta nueva etapa de su vida. Algunos se preguntaron por qué se sentían tan conmovidos ante esta historia, pero es indudable que el gesto de José Ignacio tocó los corazones de quienes lo leyeron.

“¿Por qué soy tan débil con cosas así?”, “Ufff es duro, porque sabe que nunca más volverá a la que fue su casa. Es una despedida en vida. Te queremos José Ignacio”, “Leo esto en mi comunidad y me echo a llorar”, “No quería llorar hoy... Están llorando, yo no estoy llorando, sólo se me metió algo en el ojo”, “José Ignacio: me has hecho llorar”, “Espero que a José Ignacio le vaya de maravilla”, fueron algunos de los comentarios del tuit viral.