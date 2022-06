El 18 de mayo se realizó el Censo Nacional 2022 en todo el territorio argentino. Los trabajadores que se anotaron en la página del INDEC para realizar dicha tarea a cambio de $6.000 que esperaban cobrar días después, sin embargo pasó más de un mes y hay censistas que aún siguen sin percibir el monto comprometido.

Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) comunicaron que la demora se debe a que es una “estructura de más de 750 mil personas en el que previamente se requiere realizar procesos de validación, que ya están muy avanzados”.

“Queremos llevarte la tranquilidad de que contamos con los fondos para abonarle a todas las personas que realizaron las tareas censales, y que no se demorará el pago. En ese sentido, próximamente recibirás nuevas comunicaciones por correo electrónico”, sostienen desde el INDEC en un comunicado sin dar fecha específica de cobro.

El miércoles 18 de mayo cada voluntario trabajó alrededor de 6 horas en la que previamente debió realizar un curso. “Organizar un Censo es complejo, pero en esta oportunidad fue desprolijo hasta en la parte comunicacional. Tuvieron mucho tiempo para organizarla”, le manifestó un censista a NA.

Y agregó: “Muchos se inscribieron porque necesitaban la plata y no para ayudar".

LA FORMA DE PAGO

Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina manifestaron que otras situaciones particulares que se deberá tener en cuenta ante la falta de pago:

✅Si en el Sistema de Registro cargaste un CVU (billetera virtual) o no cargaste tu CBU: El pago está previsto realizarse hacia CBU de cuentas de bancos públicos o privados. En caso de que no hayas registrado un CBU en el Sistema Nacional de Registro de la Estructura Censal, o hayas informado un CVU de una billetera virtual (como MercadoPago, u otras), te informaremos por correo electrónico las opciones alternativas para que puedas cobrar, debido a que no podemos realizar transferencias a billeteras virtuales.

✅ Si fuiste censista rural: tu pago se realizará en dos etapas. En una primera instancia se abonará el componente censal, capacitación y uso de datos ($6.000.-); en una segunda transferencia, el adicional por ruralidad. Se realiza de esta forma para poder pagar con mayor rapidez a vos y a toda la estructura. Por eso, si no recibís en el primer pago la suma completa, se debe a que el saldo se depositará unos días más tarde.