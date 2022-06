Con temperaturas que continúan bajo cero, los vecinos del Valle arrancaron este viernes con una mañana congelada. De hecho, el pronóstico oficial señala que hay probabilidades de lluvias y nevadas en dos de las principales ciudades del VirCh. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén que en Puerto Madryn y Rawson existe la posibilidad de que caiga nieve durante la mañana.

Para la ciudad del golfo, que esta semana se ubicó como una de las ciudades más frías de la Argentina con una sensación térmica que perforó los -15º C, el clima sigue siendo extremadamente frío, con una temperatura de -2,4 º C y una sensación térmica de -7,3º C. Hacia la tarde se prevén chaparrones.

En Rawson, donde el frío también se hace sentir con una térmica de -6.6 ºC, también se avecinarán lluvias por la tarde.

Trelew y Madryn son las ciudades más frías del país: la sensación térmica llega a 15.7°C bajo cero

Por su parte, en Trelew, que el miércoles alcanzó temperaturas que la ubicaron como la ciudad más fría del país y tuvo su día más frío del año, la sensación térmica también alcanza los -6.6ºC.

Según el SMN, la ola de frío en la región se extenderá hasta el lunes.