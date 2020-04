BUENOS AIRES - La apertura de los bancos este lunes es para el pago por ventanilla a quienes no hayan cobrado en marzo sus haberes y cuyos DNI finalicen en 4 ó 5 y no tengan tarjeta de débito.



Además, de acuerdo con ese cronograma, hoy es el turno para quienes deban cobrar pensiones no contributivas correspondientes a abril, con la misma terminación de DNI, es decir con 4 ó 5.



En el caso de Comodoro Rivadavia, la atención será de 8 a 15, y en las demás jurisdicciones lo harán en sus horarios habituales, a los que agregarán dos horas de atención adicional al cierre.



El resto de los haberes pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas de abril, se abonarán mañana martes para los DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9.



El miércoles próximo, en tanto, se abonarán las jubilaciones y pensiones menores a $ 17.859.

Mediante una resolución, el Banco Central dispuso la apertura del los bancos el próximo jueves 9 de abril "exclusivamente para la atención por ventanilla de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)".

Agrega que la medida alcanzará a aquellos "cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente del dígito en que termine su documento de identidad, extendiendo en 2 horas la jornada habitual de atención al público según la jurisdicción de que se trate”.

En tanto, a partir del próximo lunes 13 de abril se continúa con el cronograma anunciado por Anses. Por otra parte, la entidad informó que, a partir de ahora, el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) solo se cobrará a través de cajeros automáticos.