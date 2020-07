RAWSON (ADNSUR) - A través de un intenso protocolo sanitario y preventivo en la noche del jueves, se concretó la llegada al Puerto de Rawson de 6 marineros a bordo del barco ‘Santorini’ provenientes de Comodoro Rivadavia.

El doctor Germán Lalomia, director asociado del Hospital Santa Teresita e integrante del Comité de Crisis, explicó que “ellos se habían trasladado a Comodoro Rivadavia en un vehículo particular, luego abordaron el barco y lo trajeron hasta Puerto Rawson. Como no tuvieron contacto con nadie allá, no fue necesario realizar el aislamiento obligatorio en nuestra ciudad. En el regreso, hicimos el Protocolo de actuación con Prefectura, el Personal del Hospital, Defensa Civil y la Policía del Chubut”.

“Todos ellos viven en Rawson, tres de ellos ya tenían los hisopados negativos que antes habían dado resultados positivos. Las otras tres personas también se practicaron los hisopados y resultaron negativos”, aclaró en diálogo con ADNSUR.

“Los tres hombres ahora están asintomáticos y ya generaron anticuerpos y en consecuencia no necesitan hacer el aislamiento. Las otras tres personas también arrojaron resultados negativos. Desde el puerto de Comodoro Rivadavia, nos garantizaron que no tuvieron contacto con absolutamente nadie. Los próximos pasos son realizarle un seguimiento por el equipo de Epidemiología que ya activó el Protocolo”, agregó el médico.

Hay una mujer internada con pronóstico reservado pero estable

En Rawson, hay una persona de 60 años internada con nexo epidemiológico. Llegó hace 10 días desde Buenos Aires y poco tiempo después comenzó con algunos síntomas respiratorios que requirieron la internación en el servicio de clínica médica.

En este momento, está internada en la terapia intensiva del hospital con asistencia respiratoria mecánica y con respirador. Está con pronóstico reservado pero continúa estable. Todos los contactos estrechos resultaron negativos. Había otro hombre en el ‘Retiro Espiritual’ que estaba confirmado como caso positivo pero cursó el ciclo de la enfermedad durante 14 días y luego de dos pruebas de diagnóstico se comprobó que era negativo y en este momento no existe ningún riesgo de contagio.

Se inaugurará la Terapia Intensiva con 8 camas

Lalomia precisó que “estamos trabajando hace más de 100 días. Pudimos anticiparnos a todo lo que podría llegar a acontecer. La semana que viene se va a inaugurar la Terapia Intensiva que va a incluir ocho camas nuevas con respiradores. Hay otras 16 camas en la parte clínica que se van a extender a un total de 24 con esta nueva ampliación. El problema que se genera es que los pacientes internados con coronavirus permanecen por 30 días, aproximadamente, dentro de las instalaciones”.

El Hospital de Rawson será un ‘Hospital Escuela’

A través de un convenio con la Universidad Maimónides de Buenos Aires, el Hospital de Rawson se va a convertir en un ‘Hospital Escuela’. Una vez que se recupere la normalidad, se va a recibir a gente de del pregrado y del posgrado de la Universidad para enriquecer la formación de todos ellos.

“A su vez, nuestro personal va a poder ir a continuar con su formación, investigar y a realizar diferentes prácticas allá también. Dentro de esta situación tan compleja, nos reconforta y entusiasma esta nueva oportunidad que se genera”, concluyó el Dr. Germán Lalomia.

El facultativo tiene pendiente un viaje al Reino Unido para desarrollar funciones asistenciales y de investigación en Europa. Para lograr su acreditación, Lalomia superó rigurosos exámenes, entrevistas técnicas y presentación de documentación que acreditan su alto nivel formativo. Fue designado para trabajar junto a las mejores universidades, entre ellas Cambridge y Oxford.

Esa oportunidad quedó pendiente por la pandemia global del coronavirus. No obstante, es un orgullo provincial que un profesional de la salud de nuestra zona haya sido escogido para profundizar su formación en un nivel de élite y excelencia.