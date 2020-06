RAWSON (ADNSUR) - Con asesoramiento de especialistas en biomedicina y la experiencia de más de 30 años en el trabajo de construcción en seco y con paneles desmontables, la firma Patagonia Lon, del grupo Oveón, diseñó ante las necesidades que marca la época de pandemia, el proyecto ejecutivo para construir lo que se denomina el Ecosistema Hospitalario Transportable RAPIPANEL, que se pueden armar a pedido en cualquier lugar del mundo con un costo del 50 % del valor de construcción tradicional, y que permiten no sólo el diagnóstico de Covid19, sino también varias camas para internación.

La empresa Oveón es oriunda de Rawson, y fue fundada por Juan Orsini desde fines de los años 70, vinculada desde siempre al ámbito de la construcción. Tiempo atrás, generó la firma Patagonia Lon, que se dedica a los productos de Rapipanel, según explicó el socio gerente, Carlos Lorenzo. Indicó a ADNSUR que ante los desafíos que generó esta pandemia mundial, “ya terminamos el proyecto ejecutivo para hospitales de campaña con sistemas de diagnóstico de covid incluido, ya lo estamos enviando a todas las provincias y municipios, y también está pensado para los puertos, porque necesitan testeos rápidos”.

Destacó Lorenzo que “lo importante es que son hospitales transportables. Si uno tiene una demanda por algún problema grave o alguna catástrofe en un determinado lugar, se puede llevar el hospital en camiones, porque son sistemas adosables, son módulos”. Y señaló a modo de ejemplo que “un hospital con internación está previsto en 6 módulos. Tienen consultorios, salas de espera, espacios para tratamientos e incluso un quirófano. También, están la recepción, administración y los sanitarios”.

Resaltó el gerente de la empresa que “hay chicos de Rawson que son biomédicos, estudiaron estas ciencias y se asociaron para ofrecer el producto terminado, totalmente equipado con las empresas donde ellos trabajan”, para lo cual “nos han dado el diseño, porque esto está todo regulado y está hecho de acuerdo a las exigencias de las Naciones Unidas. Ojalá que este producto pueda andar bien, y va a tener la posibilidad incluso de ser exportado a todo el mundo”.

Reconoció Lorenzo –quien en su vida política fue funcionario y diputado en los gobiernos del radicalismo con Viglione, Maestro y Lizurume- que “los equipamientos son costosos y depende de lo que se requiera, pero estamos muy por debajo de los valores que puede tener un hospital”. Agregó que “para que tengan una idea general, el metro cuadrado está en un costo de U$S 500 que es la mitad de lo que cuesta la construcción tradicional. El equipamiento sale lo mismo que para todos los casos, el valor de un hospital completo ronda los $ 6 millones todo el equipamiento y $ 6 millones la construcción del sistema modular con todos los recursos e insumos correspondientes”.

Sobre los tiempos de montaje, sostuvo el gerente de Patagonia Lon que “el montaje lleva 1 mes y el mismo tiempo equiparlo, ya que contamos con el stock para proveerlo de todo lo necesario dentro del mismo mes”. Indicó en ese sentido que “este sistema está disponible para quienes lo quieran adquirir, son módulos que se pueden trasladar en camiones, barcos y en vehículos de gran porte”. Dijo finalmente que “es algo bastante similar a los hospitales que tiene el Ejército, pero la diferencia que estas instalaciones son de alta calidad y durabilidad. No incluyen carpas y todo está concebido para un traslado inmediato”.

DETALLES TÉCNICOS

De acuerdo al informe técnico del proyecto ejecutivo, el Ecosistema Hospitalario Transportable RAPIPANEL, es el resultado de la fusión del Sistema Constructivo de Patagonia Lon: Módulos Transportable sobre Trineo con Sistema de Aislación Térmica; y el aporte tecnológico y de diseño hospitalario del Grupo Siib Tecnología Médica SRL y Hospimovil SA; dos reconocidas empresas dedicadas al rubro de la Tecnología Médica con más de 15 años de experiencia en Argentina y la Región.

Según este informe, el Ecosistema Hospitalario Transportable Patagonia Lon surgió para dar respuesta rápida a la problemática del Covid19 en los entornos más desafiantes donde no es posible la construcción tradicional hospitalaria en los tiempos que se requiere, y fue diseñado bajo el concepto de sustentabilidad económica, ecológica y social; tomando en cuenta las últimas normativas en materia de diseño y bioseguridad hospitalaria y responde a los más altos estándares de tecnología médica y mariales constructivos.

El objetivo que se marcó la empresa es que ante la pandemia se pueda reforzar la capacidad instalada del Sistema Sanitario, para atender a la población que así lo requiera y que debido al tipo de actividad y/o ubicación le sea altamente dificultoso acceder a la prestación de salud de estándar, poniendo en riesgo a la población general.

Se menciona que el proyecto busca ampliar las capacidades de Diagnóstico para el Sistema de Salud, llegando rápidamente a los lugares más exigentes como ser: Puertos Pequeros, Minas, Yacimientos Petrolíferos, Campamentos de Obras Publicas remotos, Eventos sociales y Deportivos, etc; así como ampliar la capacidad de Internación según los distintos niveles de gravedad del paciente y de sus necesidades de atención.

Este sistema se clasifica como Infraestructura No Hospitalaria o Comunitaria, cuyas características principales son: la adaptación o construcción nueva de infraestructura más cercana a centros de cuidado que de atención médica para poder diagnosticar y aislar a pacientes con coronavirus; llega a lugares que no tienen servicios médicos o asistenciales de apoyo o complementarios, y no cuentan con personal altamente especializado; permite contener a los pacientes con menor compromiso de la enfermedad que no requieran atención médica, o la misma sea mínima, pero que deban estar aislados.

Además, se destaca que son sitios de cuidados alternativos (CCA), no son hospitales y son sólo para casos leves o recuperados, por lo que en su diseño debe considerar aspectos mínimos de seguridad (para pacientes y personal) y de funcionalidad. Su objetivo es controlar el riesgo de diseminación del virus, y controlar/cuidar el estado de salud de los pacientes. Pueden funcionar como lugares de transición hacia una internación de mayor complejidad o hacia el alta.

EL DISEÑO

Respecto a los detalles del diseño del proyecto, se especifica que el Ecosistema Hospitalario Transportable RAPIPANEL ha sido diseñado como un sistema modular expansible el cual consta de 3 módulos principales: Diagnóstico, Internación y Servicios.

En el módulo de Diagnostico hay tres sub módulos de Recepción, Espera, Diagnostico y Enfermería. En el diseño del mismo se tuvieron en cuenta los procesos y flujos que se desarrollarán en la prestación del servicio para la atención de enfermedades infecciosas como el Covid 19, con un espacio de Recepción al ingreso; un área de Control/Farmacia, donde el personal de salud realiza la toma de temperatura y evaluación de síntomas respiratorios; una Sala de Espera previa a la consulta, con divisores acrílicos entre asientos y lavado de manos; un consultorio para consulta general equipado con equipamiento de diagnóstico básico, camilla de observación y lavabo de manos; un local independiente para para la realización del Test Diagnóstico, una Espera Post Diagnostico independiente; ambiente que se encuentra presurizado con presión negativa y filtrado de aire con filtro de alta eficiencia tipo HEPA de tal modo que el aire es expulsado a los 4 vientos se encuentra libre de gérmenes.

El módulo de Diagnóstico se completa con una Sala de Procedimientos tipo shok room completamente equipada apta para atender emergencias de tipo general, y con un Sector de Personal (Área Segura) el cual cuenta con acceso diferenciado para evitar el entrecruzamiento con los pacientes.

Respecto al Módulo de Internación, es opcional, y es posible acoplarlo de forma lineal: cuenta con 8 camas de internación general con monitoreo de parámetros fisiológicos en cada cama mediante monitor multi-paramétrico de cabecera. El mismo cuenta con un office de enfermería seco/húmedo, desde el cual se hace el seguimiento de la evolución de los pacientes con monitoreo de los parámetros fisiológicos mediante central de monitoreo inalámbrica.

El módulo de Internación también se encuentra presurizado con presión negativa y filtrado de aire con filtro de alta eficiencia tipo HEPA de tal modo que el aire es expulsado a los 4 vientos se encuentra libre de gérmenes. El módulo cuenta con climatización contralada por sistema tipo Split e iluminación natural. De ser necesario el módulo puede contar con sistema de gases medicinales en cabecera para cada cama con miniducto para toma de oxigeno tipo DISS o BM.

Finalmente, todo esto puede ser acompañado por el Módulo de Servicios complementario, el cual consta de un módulo para Gases Medicinales (Oxigeno) con termo criogénico de oxígeno, desde el cual asegura la provisión de gas medicinal para oxigenoterapia o terapia ventilatoria de acuerdo a normativas.

Desde el punto de vista energético el Ecosistema Hospitalario Transportable RAPIPANEL es dotado de un sistema de generación de energía dual - amigable con el medio ambiente – en el cual es posible generar la energía eléctrica necesaria para todo el sistema mediante un inversor para paneles solares y molino de energía eólica, así mismo se puede dotar al sistema de colectores de agua caliente solar y aire caliente solar aprovechando el mínimo valor U de transmitancia térmica que tienen los módulos. Como opcional se lo puede un pequeño grupo electrógeno dimensionado a las necesidades de consumo en reemplazo de los elementos de energía no convencional, según detalló la empresa a ADNSUR.