Un abuelo de Comodoro denunció que un empleado de seguridad de un reconocido comercio de la zona céntrica le robó 300.000$ en efectivo y que al momento de radicar la denuncia en la comisaría, nunca más volvió a tener novedades.

Al respecto, la hija de la víctima dialogó con ADNSUR brindando detalles de lo ocurrido y asegurando que hasta llegó a ser amenazada por uno de los trabajadores que defendió a su compañero.

“El viernes pasado mi papá fue a cobrar, todas las mañanas va solo al centro y a un comercio a desayunar para después irse a pasear. Fue ahí que se percató que le faltaba el celular y uno de los guardias de seguridad lo ayudó a buscarlo en la bolsa de supermercado que tenía y en ese momento vio la plata”, comenzó contando la hija de la víctima.

Continuando con sus dichos a este medio, la mujer señaló que en ese momento “una señora le avisó que en el banco le habían encontrado el celular y que lo tenían guardado para él. Al salir del comercio, fue a recuperar su teléfono y cuando regresó a comer, el empleado que antes le había dado una mano le dijo que suba a la parte de arriba y que lo iba a acompañar. Ellos siempre tuvieron buena relación”, afirmó, sin pensar lo que iba a terminar ocurriendo.

A punto de regresar a su casa, se dio cuenta que lo que había retirado del cajero no lo tenía y comenzó su mar de dudas. “Cuando salió, mi papá decidió revisar si tenía la plata y le faltaban 300 mil pesos. Me llamó para decirme lo que había pasado y fui a buscarlo para ver qué había pasado”, indicó.

“Los guardias dijeron que habían sido dos personas que entraron para ir al baño y le robaron. Pedí ver las cámaras y me dijeron que si, pero que primero había que hacer la denuncia”, añadió.

Y luego, terminó percatándose de un detalle. “Mi papá me dijo que cuando le pidió al seguridad que lo acompañe al baño, le dio la bolsa y ahí había visto la plata. Cuando me estaba hablando a mí me dijo que sabía que siempre estaba con plata. Entonces fue él”, pensó.

“Hicimos la denuncia en la Seccional Primera y me comentaron que no podían ir a revisarlo, dado que sí pueden hacerlo porque se trata de un robo”, exclamó ante la nula respuesta de la policía.

De regreso al lugar, la hija de la víctima reveló que otro de los empleados de seguridad le aseguró que “yo no era nadie y que era abogado, sumándose el otro guardia que amenazó con denunciarme, pero se arrepintió porque tenía un partido de vóley. En la comisaría tomaron la denuncia y el personal no se movió para ir a revisarlo, es indignante”, lamentó.

Concluyendo su testimonio, expresó que a casi una semana del hecho no tuvieron novedades. “Hasta el día de hoy no hubo ningún llamado y no sabemos qué va a pasar. Mi papá se confió al dejarse ayudar para bajar las escaleras”, finalizó.