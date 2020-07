BUENOS AIRES (ADNSUR) - La propiedad donde Lázaro Báez va a cumplir la prisión domiciliaria, una vez que pueda pagar la fianza millonaria que dispuso el Tribunal Oral Federal 4 mediante un seguro de caución, está identificada como N37, dentro de la comunidad conocida como “La Arboleda”. Es una casa con techos de tejas, unos 250 m2 cubiertos, un lote de más de 800m2 y una pileta de 6x4.

Según Infobae, la casa está a nombre de Badial SA, una de las empresas del emporio que manejó Lázaro Báez. No tiene ocupantes hace mucho tiempo, pero justo antes de la pandemia se hicieron algunas reformas para ponerla habitable. “No hay nadie viviendo, hace un tiempo le pusieron nuevamente medidor de luz y de gas y hubo arreglos en el fondo de la propiedad”, dijo un vecino del exclusivo barrio Ayres del Pilar, en el kilómetro 43,5 de la Panamericana.

Protestas y cacerolazos

El empresario vivirá en ese lugar junto a su actual pareja. Apenas trascendió el dato que Báez iría a vivir a ese lugar, varios vecinos se comenzaron a organizar a través de los chats internos y se reunieron en la puerta del barrio para protestar.

Los vecinos se acercaron a la entrada del barrio privado. Algunos mostraron su enojo golpeando las cacerolas, mientras otros acompañaban con aplausos.

"Acá él tiene cuatro terrenos y dos casas y nunca pagó una expensa, y ahora va a venir acá otra vez, ¿va a pagar? No y no es un señor que no tenga plata. ¿Por qué tengo que pagar yo por él?", cuestionó una de las mujeres que protestaba en el lugar.

Otro de los vecinos expresó que está en contra de la llegada de Báez porque "es uno de los principales corruptos que tiene el país" y remarcó que "es una vergüenza que lo hayan liberado y lo manden a este barrio", publicó Clarín.

"Está todo mal. Estamos sin poder trabajar, sin poder salir a la calle, haciendo lo que nos pide el Presidente y esto es una joda. Por qué para unos sí y para otros no", planteó.

Fianza récord

El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó esta tarde la libertad al empresario Lázaro Báez, pero le fijó una fianza récord de $632.500.000 tomando el valor del dólar blue. También ordenó que le coloquen una tobillera electrónica y que se se presente en Tribunales cada 15 días.

El monto de la fianza, unos 5.500.000 USD, surge de la diferencia entre el monto que se había depositado en una cuenta en Bahamas, unos USD 10 millones, y el dinero que la Justicia logró congelar, unos USD 4,5 millones.

Por la tarde, la defensa de Báez apeló el monto de la fianza. “La caución fijada por el Tribunal deviene exorbitante y de imposible cumplimiento, justamente, en función de los múltiples embargos e inhibiciones impuestos por VVEE, en diversos expedientes”, dice ese escrito al que accedió Infobae. Mientras tanto, los abogados trabajan para contratar un seguro de caución por el monto de la fianza.