Moria Casán se expresó en las últimas horas acerca de la situación actual del país, donde sorprendió con sus polémicas declaraciones.

La diva habló acerca de las PASO 2023, donde Javier Milei se impuso con el 30% de los votos. Por otro lado, Sergio Massa se colocó en tercer lugar, luego de Patricia Bullrich.

Moria ya dejó en claro en reiteradas oportunidades su apoyo hacia el actual ministro de Economía. Ahora habló acerca del dólar, que este miércoles rozó los $800 pesos argentinos.

“El resultado de las elecciones no me asombró, era previsible que surgiera algo diferente. Y no me fijo en Milei, no me fijo en el adversario. Si pongo mi energía es en Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía", dijo.

"Creo en él por todo el trabajo que está haciendo, más allá de todo. Tres vueltas al mundo para conseguir guita, después de pandemia, COVID, más cosas no pudieron pasar, sequía", opinó Casán.

"No me fijo en el dólar porque yo no cobro en dólares", aseguró Moria, en diálogo con Ángel de Brito, quien le contestó: "Con todos los que tenés...".

"Por eso, me gusta que el dólar esté explotado porque así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mí me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil, entonces cambio dólar", contestó la actriz.