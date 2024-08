Las fuertes heladas podrían afectar a los productores de Neuquén y Río Negro

Tras cuatro madrugadas seguidas con temperaturas mínimas que llegaron a los -5°C en algunas zonas de los valles de Neuquén y Río Negro, alertan sobre posibles daños en la producción.

Desde el sector productivo alertan sobre el momento delicado en la producción de los frutales de carozo y frutos secos, que están desarrollando de su período de floración.

“Si bien no hay estimaciones oficiales sobre los potenciales daños, no se descartan mermas en la producción de carozo para la presente temporada, especialmente sobre todas aquellas explotaciones que no tienen defensas activas para morigerar los daños de las heladas. Algo similar ocurriría con los frutos secos”, publicaron desde Más Producción.

Alerta por fuerte ciclogénesis: lluvias intensas, nevadas y vientos en Chubut, Río Negro y Neuquén

En la madrugada de este domingo se profundizaron las heladas en la región, debido a la demora en el ingreso de la nubosidad y vientos en calma. Esto anticipó el sábado durante la noche el informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

PRONÓSTICO PARA ESTE LUNES

Para el Alto Valle, en toda su extensión, el informe de la AIC anticipó tiempo mayormente despejado con aumento de la nubosidad hacia el amanecer y vientos débiles del noreste. La mínima oscilará entre los 2 y los 5 grados bajo cero.

La ciudad que es vecina de Vaca Muerta, pero que insólitamente no tiene gas natural

Hacia el este, en Valle Medio, la noche mayormente despejada dejará paso a un amanecer que se mostrará con nubosidad parcial, vientos débiles del noreste y marcas que oscilarán entre -5°C y -2°C.

En el Valle Inferior y el noreste de Río Negro, se espera un cielo mayormente despejado con paulatino incremento de la nubosidad. El viento también será del noreste y las heladas se anticipan apenas más benévolas que en los anteriores sectores: rondarán -4°C y -1°C.

Finalmente, en la región atlántica, desde Viedma a San Antonio Oeste, la estimación es de cielo despejado y vientos débiles a moderados del nor noroeste, acompañados de mínimas que irán desde -3°C hasta 0°C.