Una vecina de Comodoro quiso consultar la cuenta de su banco, y al intentar ingresar notó que su acceso estaba bloqueado. Este lunes se acercó a su banco y fue notificada de que -por seguridad- su cuenta había sido bloqueada por “posible estafa”.

En diálogo con ADNSUR, Gladys, una de las mujeres damnificadas, comentó que revisó sus correos electrónicos y descubrió “cuatro transacciones de transferencias hechas desde mi cuenta que, en realidad no las había hecho yo”, relató.

Al hacerse a la entidad bancaria, personal del lugar le informó que con su reclamo "ya iban ocho" del mismo día por lo mismo. "Yo estaba en una caja y en la de en frente estaba el señor explicando algo similar. A él le habían sacado más de un millón y medio. Lo mío fue un poquito menos, pero para mí era muy significativo, muy importante", sostuvo.

Por otra parte, explicó que desconoce cuál ha sido la modalidad que han utilizado para hackear el sistema de su cuente. “Entraron con mi clave y mi contraseña, y es algo que yo no comparto con nadie”, aseguró. En total, le robaron “392 mil pesos”.

RASTREO DE INFORMACIÓN

“Del banco tomaron toda la declaración. Pudimos rastrear los CBU a los cuales fue depositado el dinero de mi cuenta, que fueron dos cuentas distintas a otro banco. Yo trabajo con el Santander y fueron depositados al Banco Francés”, remarcó.

En tanto, señaló que “pudieron sacar los nombres de estos malandras. De uno tengo el documento, del otro no, porque alcanzó a bloquear la cuenta antes. Pero tenemos los dos CBU”, y agregó, me dijeron en estos casos, no hay mucho para hacer. Mi cuenta quedó totalmente bloqueada, porque yo estoy esperando que me ingrese aquí dinero de una jubilación y había dado como dato este banco".

“No sabría decir si estas dos personas que son de acá de Comodoro o no. Son jóvenes porque los documentos son 30 y pico, andan entre los 30 años, 32. Recién me comentaba una amiga que a su hermana le sacaron todo el sueldo completo. Le mandaron una notificación del banco Chubut, donde decía ‘abrir’, ella entró y resulta que la notificación era falsa, hay varios modus operandi”, concluyó.