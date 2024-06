La tía de Loan apuntó contra uno de sus abogados y reveló porqué lo apartó: "Me llamó la atención..."

La tía de Loan, Lidia Noguera, expresó su opinión sobre Roberto Méndez, el abogado defensor de José Peña, padre del nene de cinco años que desapareció hace ya 14 días, y brindó detalles que generaron que dejara de contar con sus servicios.

La mujer se sinceró e hizo mención del accionar de su defensor afirmando que habían cosas que “no le cerraban” y asimismo reveló quién sugirió que lo contrate. “Yo vi cosas que no me gustaron de Méndez, por eso puse dos abogados más. Hablé con mi hermana y le dije: ‘Hay cosas que a mí no me cierran. Yo te ofrezco estos dos abogados que fueron los que pidieron la reconstrucción del hecho, los que pidieron los peritos para que investiguen los vehículos’”, comentó la señora.

"Lo que me dijo mi sobrino, pero habría que preguntarle a Mariano (hermano de Loan) es que Méndez fue recomendado por el hijo de Victoria Caillava”, afirmó Noguera en el canal Todo Noticias, añadiendo a su vez que “yo le dije a mi sobrino desde el primer día que ese abogado no me cierra, pero yo no me puedo meter con mi sobrino, que él decida con sus abogados que es lo que van a hacer, pero yo le estoy diciendo ‘Papito, date cuenta quién te lo recomendó’”, resaltó.

En otros términos, la mujer manifestó su sorpresa también al enterarse las condiciones con las que iba a trabajar el abogado. “Cuando me enteré quien recomendó a Méndez me llamó la atención, y que venga supuestamente a trabajar gratis también”, lanzó. “No me cerró que al tercer día él decía que el nene estaba perdido en el campo, lo mismo que decía el fiscal y el comisario. Cuando todos decían que al nene se lo habían llevado, el abogado defensor de mi hermana decía que Loan estaba perdido en el campo”, recordó con detalles.

Cambiando de tema, Noguera confirmó que fue ella quien se puso en contacto con Fernando Burlando para trabajar en la causa. “Yo di de baja los abogados que le puse a mi hermana para que ingrese el doctor Burlando a la causa para defender a la familia de mi sobrinito”, dijo.

“Fue hoy (miércoles) cuando mi hermana y uno de sus hijos, que eran los que estaban representados por mis abogados, me pidieron que los diera de baja para que ingrese Burlando y yo les dije que no tenía ningún problema”, concluyó.