Conmoción por la circulación de un audio de WhatApp atribuido al gobernador de Corrientes por la desaparición de Loan

El Gobierno de la provincia de Corrientes emitió un comunicado alertando a la población sobre la circulación de un audio falso atribuido al gobernador Gustavo Valdés vinculado con la desaparición del pequeño Loan Peña.

Este audio, difundido principalmente a través de la plataforma WhatsApp, pretende simular la voz del mandatario en relación al caso del niño Loan Peña.

Según el comunicado, el audio es “evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado inteligencia artificial para su confección o algún otro método de edición”.

La falsificación presenta varias características sonoras que delatan su naturaleza fabricada. Entre estas, se destacan “discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real”, así como “ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”, se resaltó.

El Gobierno subraya que el audio fue creado y viralizado con “fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial”.

La utilización de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para producir contenidos falsos pone en alerta a las autoridades y a la ciudadanía sobre la necesidad de verificar la autenticidad de la información antes de compartirla.

El caso de Loan Peña ha generado una notable repercusión en la comunidad, y esta acción de desinformación añade una capa de complejidad y preocupación en la opinión pública.

El Gobierno de Corrientes insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a desconfiar de mensajes que no provengan de fuentes verificadas.

“Imaginate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte. ¿Entendés? ¡Dejá de joder y que caiga alguien! Cinco días lidiando con esto”, se escuchó en el audio.