La terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional ya no tiene camas libres

Con las bajas temperaturas aumentan las patologías respiratorias, especialmente en niños, y los hospitales de Chubut sumaron camas por el incremento de casos pediátricos. El doctor Maximiliano Medina, Jefe de Pediatría del Hospital Regional de Comodoro, indicó a ADNSUR que en este momento la totalidad de las camas que disponen en la terapia intensiva pediátrica están ocupadas, y que el virus predominante era usual antes de la pandemia y no generaba cuadros tan graves, pero dos años de aislamiento hicieron que el sistema inmunológico de los niños no esté preparado para enfrentarlo.

Mencionó que tanto el servicio de neonatología como el de pediatría -que tiene a cargo la terapia intensiva pediátrica y la terapia intermedia "están en una situación bastante compleja", apuntando que "desde hace un poco más de un mes la demanda en la guardia externa se vio incrementada por niños con infecciones respiratorias"

Medina indicó que se incorporaron más camas y más salas para poder dar respuesta y aseguró que "de a poco lo vamos resolviendo". "Reforzamos estos servicios con enfermeros, priorizamos la detección en la sala de espera, hay un equipo destinado al seguimiento del paciente oncológico", detalló.

Agregó que "nos ha llamado la atención que después de dos inviernos, donde no teníamos la explosión de pacientes internados, hoy los tenemos. Durante dos años de pandemia con las medidas sanitarias y donde los chicos estuvieron más guardados, los chicos no se enfermaban y hoy les está tocando".

Explicó que se analizaron muestras para determinar que tipo de virus es el que pedomina y encontraron que "se trata del metaneumovirus, un virus que antes de la pandemia no afectaba de esta forma a los niñios, y después de dos años no generaron inmunidad, hoy la inmunidad de estos niños no está preparada para este virus y hace que los cuadros sean más importantes que antes de la pandemia"

"Tenemos una alta demanda en la guardia externa, aproximadamente 160 consultas por día", señaló, y remarcó: "queremos que la población siga manteniendo las medidas de cuidado que hemos aprendido de los últimos años, durante la pandemia".

"Puede aparecer que no es obligatorio el uso del barbijo, pero hoy ante la circulación viral que tenemos en esta comunidad es necesario usar barbijo, hacer hincapié en el lavado de manos, en el uso de alcohol en gel. Este virus que afecta a los chicos se trasmite por el aire y por el contacto con las manos", sostuvo.

Recomendó llevar a los niños a controlar con su médico de cabecera ante cualquier síntoma y no dejar avanzar los cuadros respiratorios para evitar una internación, y no mandarlos a la escuela o guardería para evitar el contagio con otros menores.

"Hoy está circulando este virus, antes circuló el virus de la gripe que afecta a niños mas grandes, falta todavía que comience a circular el virus de la bronqueolitis"