Este jueves por la tarde noche, en diálogo con ADNSUR, Joana Barrionuevo, una de las trabajadoras de la Cooperativa que pertenece al Hospital Alvear, pero que también nuclea trabajadores del Regional, explicó que "hace tres meses que no cobran", un sueldo de $30.000.

"Creemos que nadie vive con ese salario. Tenemos compañeros que son sostenes de familia. Uno grande se conforma con un mate, pero un nene no te va a aceptar una taza de té nada más", indicó desde el acampe.

Anunciaron que van a seguir con esta medida "hasta que tengan una respuesta favorable". "Nosotros pertenecemos a la Cooperativa del hospital Alvear, los compañeros de allá cobran $70.000. No entendemos la diferencia si pertenecemos todos a la misma cooperativa. Lo único que nos dicen es que son dos contratos diferentes", relató Barrionuevo.

Pediatras del Hospital Regional habían presentado su renuncia pero el servicio continúa activo

Según comentó, los compañeros del Alvear tienen su salario al día.

"Queremos tener un sueldo digno, es por lo que estamos peleando, queremos un puesto de trabajo. A mi compañero lo echaron del alquiler, está viviendo en la casa de un amigo porque no puede sostenerse", manifestó angustiada.

Por su parte, otro de los trabajadores comentó la situación que atraviesa al ser echado del alquiler en el que vivía con su familia: "Me sacaron y lastimosamente, tuve que salir con mi familia atrás, tengo una hija. Tengo que darle las gracias a una familia amiga que nos prestó la casa y estamos ahí, pagándole lo mínimo. Es un ida y vuelta que nunca te dan una respuesta concreta en nada, y uno queda en el medio", señaló.

Pediatras del Regional piden más camas: “No queremos tener que andar viendo dónde metemos a los pacientes"

Eduardo Wassermann, director del hospital Regional, indicó que "no es un solo papel, son varias cosas que son varios ítems, que yo no sé por qué no se les aclara a la gente trabajadora. Ya la cooperativa está al tanto de estas cuestiones"