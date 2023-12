La tajante respuesta de Alberto Fernández a Alejandro Fantino después de afirmar que "había abandonado a Dylan"

Alejandro Fantino recibió la respuesta de Alberto Fernández tras las declaraciones de las últimas horas que indicaban que el ex mandatario iba a “abandonar” a su perro Dylan para dejarlo con su veterinario y él irse a vivir a España.

El periodista, durante su programa Multiverso Fantino que se emite en Neura, presentó al aire las declaraciones de uno de sus compañeros revelando que el presidente saliente se iba a deshacer de su mascota. Ante eso, señaló: “un tipo que abandona a un perro es mala persona. Si se confirma que Alberto Fernández lo abandonó, es mala persona”.

Pero la respuesta no tardó en llegar. Fernández, todavía en Argentina y por definir su llegada a España, aprovechó para enviarle un mensaje negando lo afirmado y el mismo conductor lo leyó durante la emisión del programa.

"He leído que decís que soy una mala persona porque abandoné a mis perros. Yo no sé si te darás cuenta el daño que se causa diciendo ese tipo de cosas. En primer lugar, yo no abandoné a mis perros. Dylan sigue conmigo en Puerto Madero y estoy organizando todo para llevarlo conmigo cuando viaje", comenzó leyendo el periodista.

Y siguió, con un largo desarrollo: "Prócer va a quedar con el hijo del Profesor Romero que es uno de los veterinarios que siempre lo atendió". Cabe recordar que esta mascota tenía problemas de convivencia con Dylan y no podían estar juntos.

Cerrando sus declaraciones vía WhatsApp, el ex mandatario reiteró lo dicho anteriormente. "Y finalmente Blue se queda con la señora que trabaja en casa hace más de veinte años. Yo no abandoné a mis perros", finalizó Fernández con una pregunta a Fantino que terminó respondiéndole sin pelos en la lengua. “De donde yo vengo, si tenés tres perros, se van los tres perros con vos”, cerró.