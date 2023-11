La SCPL entregó los premios a ganadores del sorteo por adhesión al débito

La entrega se realizó este martes en el salón comercial de la Cooperativa, para premiar a los socios adherentes al pago mediante débito automático para los servicios de agua y energía. Los beneficiados fueron: Alejandro Alonso, por una bonificación de $100.000; Paula Cecilia Hervas, por una bonificación de $70.000; y Lorena Beatriz Ruiz, por una bonificación de $50.000.



De esta forma, el sorteo fue organizado en pos de continuar extendiendo los diversos métodos de pago que tiene la SCPL, facilitando, además, la facturación de nuestros asociados. Por otro lado, se buscó promover la utilización del asistente virtual “Lara” sumando doble chance de ganar si la adhesión se realizaba por este medio.



Desde el Sector de Cobranzas, celebraron la participación en la convocatoria y las nuevas adhesiones realizadas: “tuvimos alrededor de un 60% de crecimiento de nuevas adhesiones al débito automático”, señaló Romina Martínez, jefa del sector.



Respecto a la convocatoria, mencionó que “nace de la necesidad que tenemos de acompañar a los usuarios para que adopten otras formas de pago que no sean presenciales”. Asimismo, informó que esta es la primera convocatoria del año y que esperan seguir proponiendo otras a futuro, ya que “tenemos la posibilidad de acompañar a nuestros asociados para que puedan estar al día y eviten intereses”, concretó la responsable del área.



Por su parte, Paula Arvas, una de las socias ganadoras de la bonificación, manifestó que se enteró de la convocatoria por las redes sociales de la Cooperativa: “había visto el débito automático en redes y, como había olvidado pagar la última factura, me adherí para estar al día”. “Después, me llamaron desde la Cooperativa y me enteré que había ganado. También, mi familia vio mi nombre en las redes y me lo compartió”, agregó la joven.



“Estoy super contenta, es la primera vez que gano yo”, expresó Arvas. “El año pasado mi novio -con quien convivo- ganó la bonificación de un año de internet gratis, así que quiero agradecer a la Cooperativa por los sorteos que hacen, doy fe de que se dan, y que podemos participar y ganar”, finalizó la ganadora.



De igual manera, Lorena Beatriz Ruiz, la beneficiaria de la bonificación por $50.000, agregó que “fue una sorpresa, porque me enteré cuando me llamaron desde la Cooperativa”. Por otro lado, agradeció la oportunidad, “estoy muy contenta, es una gran ayuda para los momentos que estamos viviendo”.



Respecto a su adhesión al débito automático, comentó que “fui a SCPL en tu barrio a cambiar la titularidad del medidor -que ahora es más accesible- y ahí di de alta de nuevo el débito, por lo que quedé en el sorteo”, detalló la ganadora del tercer premio.



Por último, la representante de Cobranzas afirmó que: “estamos trabajando fuertemente para desarrollar todo lo referido a pagos electrónicos, débitos y el uso de nuestro sitio web. Buscamos potenciar lo que es atención virtual para que el usuario pueda acceder a todos los servicios que brindamos desde la facilidad de sus casas”, concluyó.