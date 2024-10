Justi Mare, una actriz y modelo argentina, compartió en TikTok un video que rápidamente se volvió viral: la tierna reacción de su perra, Dominga, al enterarse de que irían al campo donde viven sus hermanas. La escena conmovió a los usuarios de la plataforma, que no tardaron en volverla todo un fenómeno.

En el clip, se puede ver a Dominga, una Vizsla de gran tamaño y color marrón, acostada en la cama junto a su dueña. Justi le comenta a la perra: "Espero que estés contenta porque mañana vamos a ir a Balcarce". Al escuchar los nombres de sus compañeras caninas, Olga y Flora, Dominga reacciona con una mezcla de sorpresa y emoción, moviendo la cabeza como si intentara procesar la noticia.

Pero la alegría de Dominga no se detiene ahí. Cuando Justi le asegura que también irán a ver a "Birra", otra de las hermanas, la perra ya no puede contener su entusiasmo. Y cuando escucha "Te juro, vamos a ir al campo", se levanta de la cama lista para partir, aunque la joven rápidamente le aclara que será "mañana". La desilusión en los ojos de Dominga al darse cuenta de que aún no es el momento es palpable, pero se resigna y se acomoda junto a su dueña.

El video acumuló más de 3 millones de reproducciones en TikTok y más de 500 mil likes, conmoviendo a miles de usuarios. "Esa noche no durmió de la emoción", bromeó un comentario, mientras que la mayoría de los seguidores imploraban una segunda parte del reencuentro de Dominga con sus hermanas en el campo.

Y así fue. Debido a la alta demanda, Justi subió un nuevo video al día siguiente, titulado "Los días de Mingui en el campo", que también se viralizó con más de 500 mil reproducciones. En este TikTok, se puede ver a la protagonista canina disfrutando de su viaje: con la cabeza asomada por la ventana del auto al amanecer, corriendo con sus hermanas, chapoteando en la pileta e incluso siendo acusada de haber roto un mosquitero. El video termina con una imagen de Dominga, agotada pero completamente feliz, durmiendo en la cama.

Los comentarios del segundo video reflejaron la emoción de los seguidores: "Cuando se queda contemplando la nada, debe pensar en lo maravillosa que es su vida", escribió un usuario, mientras otro dijo: "Ojalá todos los perritos del mundo tuvieran esta oportunidad". La felicidad de Dominga es contagiosa, al punto que muchos pidieron que la llevaran al campo más seguido. Justi no dudó en responder: "Vamos todo el tiempo".

La adorable reacción de Dominga al enterarse de ir al campo donde viven sus hermanas caninas cautivó a millones de personas en las redes sociales. Su emoción desbordante y la alegría que transmite en los videos han hecho que se convierta en toda una sensación viral, demostrando una vez más el inquebrantable vínculo entre los humanos y sus mascotas.