“Cargaba las cosas en mi mochila y salía a cortar el pelo. Pedaleaba desde km 8 hasta km 5 y el 3. Volvía a mi casa para comer algo y otra vez salía para atender a los clientes. Ese verano me la pasé más tiempo en la bici que en mi casa”, recordó Mayco.

El motivo por el que comenzó con el oficio de barbero y lo sostuvo en el tiempo hasta el día de hoy es difícil de discernir. Actualmente tiene 21 años y lleva adelante su profesión con la seguridad de quien tiene un largo camino recorrido.

Su edad representa la de muchos jóvenes que terminan de estudiar o se inician en la búsqueda laboral. Un mundo lleno de desafíos e incertidumbre para quienes pretenden trazar sus primeros pasos hacia la independencia personal.

A los 15 años, le pedía a su mamá que le cortara el pelo y luego se capacitó para hacerlo a su gusto, después sintió que quería ganar plata para sus gastos personales, los que pudiera tener un joven de su edad. La idea de comprarse un auto llegó más adelante y como si eso fuera poco pensó en construir un local en el patio de su casa para hacer los cortes allí.

Su rumbo lo marcó casi sin querer y con el apoyo constante de su familia. Realizaba las actividades de cualquier joven de su edad. Se reunía con amigos, cursaba la escuela secundaria en km 5 y jugaba al fútbol en USMA, actividad en la que se inició a los 3 años.

“Mis papás siempre me apoyaron en todo, me pusieron la mano en la espalda: che, si te gusta hacerlo no hay problema, está bueno que hagas cosas nuevas”, afirmó Mayco.

LA BARBERÍA AMBULANTE, UN APRENDIZAJE CONTINUO

“Siempre me gustó estar prolijo y le pedía a mi mamá que me cortara el pelo. La tenía horas haciéndome los detalles hasta que se cansó y tuve que aprender a cortarme solo”, recordó Mayco, en entrevista con ADNSUR.

El hecho de que su madre no lo complaciera con los cortes condujo a Mayco a su tarea de autodidacta y miró todos los tutoriales cargados en la red sobre cortes y barbería. Esto trajo aparejado la necesidad de cortar el pelo, y su papá y hermano eran los modelos ideales.

“Estábamos en casa y cada 2 días les quería cortar para practicar y me decían: pará que todavía no me creció”, comentó Mayco.

La necesidad lo llevó a buscar más voluntarios en su familia y también a realizar más capacitaciones, aunque en ellas no encontró cosas muy diferentes de las que ya había aprendido en los videos.

La agenda de cortes se amplió en pos de que Mayco aprendiera cada vez más. Lo recomendaban entre amigos y familiares, y la actividad crecía.

En vacaciones de verano decidió hacer cortes a domicilio, cargó su mochila y se subió a la bicicleta para cumplir con su cartera de clientes. Desde km 8 que era donde vivía con su familia, se iba hasta km 3, y luego hasta km 5 y muchas veces volvía otra vez a km 3.

Los cortes a domicilio le dieron mucha práctica, y aunque no ganaba demasiado, el verano le resultó provechoso.

“Aprendí a ser más organizado con los turnos y a desenvolverme en la vida social ya que era bastante tímido, me costaba hablar con personas que no fueran de mi familia”, contó Mayco.

Las vacaciones terminaron y los días lindos también. Comenzaron las clases y esta vez y la atención de la clientela la hacía en colectivo o en el auto, si es que se lo prestaban, pero los números no daban así que pidió autorización a sus padres para cortar el pelo en su casa.

Fue así que los fines de semana los clientes llegaban a su casa, primero cortaba en la cocina y luego se trasladó a la habitación tras negociar con su hermano el espacio compartido por ambos.

CADA AÑO, UNA NUEVA DECISIÓN

A los 15 comenzó a cortarse el pelo solo por una cuestión de estética y así fue que cada año que pasaba, la vida lo llevaba a tomar decisiones nuevas en torno a este oficio que formaba parte de su existencia casi de manera caprichosa.

En una de sus tantas vueltas comenzó a trabajar en una barbería de la calle Rivadavia. Allí su experiencia con los cortes fue casi nula porque nadie lo conocía y no sacaban turnos para atenderse con él, situación que lo frustró un poco, pero de aquel sitio se quedó con el recuerdo de la propietaria:

“Yo siempre fui católico y ella me contó sobre su relación con Dios y todas las cosas que ha superado gracias a él”, comentó el barbero.

El tiempo en aquella barbería fue muy breve. Renunció y pensó en no trabajar más de barbero y dedicar su vida a la escuela y al fútbol, pero una noche mientras descansaba se acordó de aquella mujer y la palabra de Dios y al poco tiempo volvieron las ganas con más fuerzas: se iba a construir una barbería en el patio de su casa, en km8.

“Era una barbería de barrio, bien humilde, pero la gente llegaba de todos lados para cortarse. Tenía clientes de zona sur, hasta se venían en bici desde Las Torres. Llegamos a ser 3 barberos, fue increíble”, rememoró Mayco.

Parecía que los veranos le daban la muestra al barbero de lo que él podía hacer y cuando llegaba el invierno siempre se planteaba un cambio de planes que apuntaban a un progreso mayor.

Otra vez volvieron las clases y él las retomó, con la idea de repartir sus días entre el trabajo y la escuela, pero como asistía a un colegio técnico con bastante carga horaria la dinámica se complicó y tuvo que tomar decisiones. Habló con sus padres y con los directivos del colegio y decidió al fin que su vida era el trabajo en la barbería.

Abandonó los estudios en su último año y la barbería la instaló otra vez en su casa ya que el local no estaba acondicionado para funcionar en invierno. Otra etapa comenzaba y cada vez con más experiencia.

THE ÑEW BARBER

Mayco habla de su carrera con entusiasmo y se divierte al recordar cada paso dado. Escucharlo produce una sensación de extrañeza, suena como si en sus hombros llevara el peso de muchos años vividos, buenos, pero vividos al fin. Su experiencia contrasta con la juventud que lo sostiene, tan solo 21 años.

La historia de las barberías surge en el antiguo Egipto y los barberos eran miembros importantes en la sociedad. En Roma estos espacios eran un lugar de encuentro de los políticos e intelectuales. En cada época, los barberos tuvieron diferentes roles: el aseo personal, estética y hasta ciertos conocimientos de medicina.

Miles de años pasaron desde aquellos inicios y The Ñew Barber, en Comodoro Rivadavia es una marca entre las barberías locales.

Lo que afianzó Mayco definitivamente en esta profesión fue un seminario de perfeccionamiento que dictó en su antiguo local de km 8. Allí hizo una demostración de colorimetría y corte con diseño. Fue una capacitación de 2 días intensivos a la que llegaron barberos con experiencia de la ciudad y que le demostró que su trabajo tenía un amplio reconocimiento.

Uno de sus locales está en la calle Juan B. Justo, en la zona alta de la ciudad. Es muy luminoso y sus paredes y pisos de porcelanato blanco contrastan con los sillones y muebles negros. Los espejos dan amplitud y sobre ellos se reflejan los detalles minuciosos de los cortes de pelo de los tres puestos de trabajo.

En la TV, un programa de streaming sonaba con una banda de cumbia, eran las 11 de la mañana y a medida que llegaba el equipo de barberos también lo hacían los que necesitaban comenzar el día con un corte renovado.

El perfil de clientes que reciben The Ñew Barber tiene un rango amplio, desde adolescentes hasta gente de más de 30 años.

“El ambiente de la barbería es moderno, se hacen cortes actualizados. Los chicos a veces salen de la escuela y se reúnen acá y disfrutan de sus charlas. Nosotros de alguna manera brindamos un servicio que es importante para su autoestima” afirmó Mayco.

UNA CABEZA CON ONDA

The Ñew Barber asegura un corte moderno según las últimas tendencias. Los servicios que ofrecen son variados, respecto a lo que es color: mechas y “global” que es el color blanco completo.

Las modas según lo expresó Mayco, hoy las imponen los tiktokers. Algunas de las tendencias son el Low Fake que es corte con “degradé bajo”. También se usa el “degradé comprimido”, con texturizado en la parte superior y “el mohicano”. El corte de cejas está a la orden del día.

Mayco todo el tiempo piensa en sumar servicios a sus dos barberías, por lo que próximamente realizarán limpieza facial con mascarillas y toallas calientes. La idea es que los clientes se sientan cómodos y disfruten su paso por los locales.

CAPACITACIONES

A parte de pasarse el día cortando el pelo, este barbero dicta capacitaciones los fines de semana y las mismas las desarrolla en el local de km 3 que está ubicado sobre avenida Libertador. Son muchos los que asisten deseosos de aprender el oficio.

“Tengo alumnos de muchas edades, algunos son chicos de tan solo 11 años. Me gusta compartir mis conocimientos, en Comodoro hay clientes para todos y la barbería es una buena herramienta para ganarse la vida”, indicó el barbero.

Mayco Villagra se formó con el equipo de Navajas que es una empresa nacional importante en el mundo de la barbería y actualmente pertenece al staff de capacitadores de dicha empresa.

LA MEJORA CONSTANTE

El joven barbero siempre encuentra un paso más para dar y es por eso que en la actualidad trabaja con una empresa americana que se dedica a “crear casos de éxito y organización” en el rubro de las barberías.

De esta forma The Ñew Barber y todo su equipo se encuentra en un proceso de mejoramiento respecto a sus objetivos, detección de clientes, nuevos nichos, administración, reclutamiento de equipo, atención al cliente, marketing y publicidad.

Mayco se refiere a la barbería siempre en plural: nosotros queremos, nosotros hacemos. ¿Pero quiénes son todos esos nosotros?

“Nosotros somos todos, mis padres y hermano, mi pareja, mi hijo, el equipo de barberos que es muy importante para mí y los clientes. The Ñew Barber es todo eso, es la familia”, aclaró Mayco.

Otro año que pasará rápido y vaya a saber con qué cambios sorprenderá Mayco Villagra en la nueva temporada.