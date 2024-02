El juez Sastre dio la razón a Chubut y ordenó a la Nación que restablezca los subsidios al transporte

El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, resolvió hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por el Señor Lic. Ignacio Agustín Torres en su calidad de Gobernador de la Provincial del Chubut; el Dr. Andrés Giacomone en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia del Chubut con el patrocinio letrado del Dr. Javier Stampone contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional - Secretaria de Transporte, disponiendo se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut, por las razones expuestas en los considerandos.

En sus fundamentos, el juez se refiere a la decisión de Nación de disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE, ya que “resulta a las claras, que sin la asistencia del Estado Nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno Nacional”.

Agrega que este accionar “no se condice con la situación existente por la que atravesaría el sector empresarial de dicho rubro y la Argentina en general, producto entre otros, de los elevadísimos costos a sufragar a los fines de poder sustentar la industria del trasporte, y que de acuerdo a la políticas económicas desarrolladas en la República Argentina, habría desencadenado en elevados índices de inflación y la brecha de divisas extranjeras -principalmente con la moneda extranjera dólar- respecto de la moneda nacional, entre otras; todas ellas variables que ni la accionante ni las empresas del sector dedicadas al transporte y beneficiarias del fondo de compensación, tendrían en su órbita capacidad de injerencia, intervención, ajuste o manipulación alguna”.

Indica que “la situación económica redundaría en un escenario complejo de excesivos costos a solventar, con una demanda social exasperante por falta de puestos de trabajo, bajos sueldos, y marcada inflación” y que “las variables antes mencionadas contribuirán negativamente generando una economía desfavorable para la autosustentabilidad empresarial”.

Expresa Sastre que “nos encontramos ante el desfinanciamiento de un sector de la economía que brinda un servicio público, y que la medida hoy atacada afectaría además de la accionante y las empresas beneficiarias del mismo, a miles de usuarios”. Por ello, la eliminación del fondo compensador del transporte de pasajeros urbano y suburbano, “carece de una medida paralela que amortigüe los efectos negativos que provoca en la economía de la accionante”.

Sostiene además que “una media de tal naturaleza, repercute negativamente en las arcas de la demandada y de las empresas beneficiarias del fondo, carece de una estructura lógica, puesto que dicha decisión discrecional fomenta la génesis de una problemática social, económica y empresarial, fácilmente evitable con una política –de tinte gradual o progresivo- que conjunta o paralelamente mitigue el impacto negativo que provoca la eliminación del fondo”.

También explica que “la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado”.

Cuestiona que “no se optó por caso y de manera hipotética por una comunicación que indicara que a partir del próximo año o de tal fecha que podría ser consensuada entre la Noción y Provincia, se eliminará el fondo de compensación; sino que de forma intempestiva, espasmódica, y ya iniciado el ciclo anual del 2024, previsto por el accionante el respectivo presupuesto provincial -el cual con seguridad contemplaría la asistencia del Estado Nacional respecto de dichos fondos-, el día 8 de febrero de 2024 el Gobierno Nacional informa públicamente, sin más, la eliminación del fondo compensador del trasporte”.

“Por ello, entiendo que la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura –como lo es la súbita quita de subsidios-, por cuanto sabido es que “ las personas no quedan al total arbitrio del estado y no siempre ha de considerarse bueno, justo y razonable lo que el legislador estatuye”.

Y finalmente indica que “encontrándonos próximos a la finalización del periodo estival y al inicio del ciclo lectivo 2024, época de más mayor demanda en el uso del trasporte público de pasajeros, con una geografía, distancias y condiciones climáticas como la de la Provincia del Chubut, entiendo que el cambio en la política de subsidios al transporte de pasajeros urbanos y suburbanos instaurada por el Estado Nacional ha devenido inoportuna, siendo dicho accionar reprochable a la accionada y que torna viable el dictado de la medida requerida”.