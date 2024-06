La paradoja de los bancos: buen momento para ofrecer créditos, pero poca gente para tomarlos

Las nuevas medidas económicas del gobierno nacional, que han apuntado a reducir la tasa de interés, han creado condiciones favorables para que los bancos vuelvan a ofrecer créditos, tanto para pymes como también para turismo o consumo de personas particulares, además de los hipotecarios a través de la actualización mediante el sistema UVA.

Para financiamiento a empresas, por ejemplo, hoy se ofrecen líneas al 25% de interés, comparado contra el 100% de 6 meses atrás, para un período similar a éste, en el que muchas pymes salen a buscar crédito para afrontar el pago de aguinaldos.

En créditos para personas también ha habido una baja notoria, pero no todos están en condiciones de aprovechar estas mejores tasas de interés.

“Por más que las tasas estén supuestamente bajas (en realidad no lo son tanto), todavía están por encima del crecimiento salarial promedio -dijo el economista Alejandro Jones, del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.P.S.J.B-. Por eso siguen altas en términos relativos”.

Además, sumó el experto, cuando una persona va a pedir un crédito, se encuentra con su haber salarial no lo califica como sujeto de crédito, porque ese valor no le permitiría cumplir el pago de la cuota, que no puede exceder el 30 ó 35% de sus ingresos.

“Esto pasa no sólo en Comodoro Rivadavia, sino en todo el país”, indicó Jones, al tiempo que citó versiones del mundo financiero, en las que se señala que ante alrededor de 120.000 consultas de interesados en créditos hipotecarios UVA, sólo un 10% estaría en condiciones de acceder.

“Y los que acceden son los que van por una segunda vivienda, o una ampliación, o lo toman como una cuestión financiera, en lugar de cambiar dólares guardados bajo el colchón”, reseñó.

BUEN MOMENTO PARA OFRECER CRÉDITOS, POCA DEMANDA PARA TOMARLOS

Gonzalo Galván es gerente del banco Credicoop en la sucursal centro de Comodoro Rivadavia y resumió parte del panorama financiero, a partir de la reducción de tasas de interés y su retroceso frente a pocos meses atrás.

“Estamos en un muy buen momento y hacía algunos años que no nos encontrábamos con estos niveles de tasas -comparó-. Estamos hablando de tasas para empresas en el orden del ‘veintipico’ ó 30%; y también para las personas, con tasas mucho más bajas de las que veníamos trabajando hace unos meses”.

Al continuar describiendo el panorama, Galván precisó que las tasas para empresas terminan siendo negativas frente a la inflación y lo que los bancos pagan, incluso, por los plazos fijos.

“Esa es la parte positiva y hay empresas que lo pueden tomar, que siguen haciendo inversiones, sobre todo en la en la zona de la Patagonia y esto se ve reflejado en la diaria. Pero, por otro lado, nos encontramos con algunas personas o incluso, también con empresas, que tienen que salir a tomar crédito para para pagar deuda”, contrabalanceó.

“En algunos casos, lo hacen para recomponer su capital de trabajo -añadió Galván-. Ahora que se avecina el aguinaldo, históricamente la pregunta era ‘¿en qué vas a gastar el aguinaldo?’. Hoy, en cambio, creo que la pregunta es ‘¿qué vas a pagar con el aguinaldo?’ O ‘¿cómo te vas a acomodar con el aguinaldo?’”.

En lo que hace a préstamos

personales, las tasas todavía están entre un 40 y 60%, por lo que Galván estimó que en esos casos incluso puede esperarse una mejora en los próximos meses, mientras que en el financiamiento para empresas se ha alcanzado un piso que, estimó, se mantendrá por los próximos meses, en línea con una inflación que este mes perforó el 5%, aunque no tendría margen para seguir reduciéndose.

SEÑALES DE MAYOR MOROSIDAD EN PERSONAS

Frente a algunas variables negativas, en las que hay fuertes señales de recesión y caída de ventas, con salarios que se actualizan por debajo de la inflación, Galván indicó que el índice de morosidad se mantiene todavía bajo, pero empiezan a advertirse señales de crecimiento.

“Hay que decir que el índice de morosidad del sistema está es muy bajo, es bajísimo al compararse con otras épocas o momentos de crisis, hablamos de las empresas. Lo que sí se está viendo ahora es, al estar deteriorada la capacidad de pago de las personas, es que esos índices de morosidad van subiendo lentamente. Por ahora es muy leve, pero constante en lo que va de este año 2024, sobre todo en el caso de personas”.

Para las empresas, agregó, las crisis anteriores han servido de experiencia para aprender a manejarse con el crédito, “por eso pueden soportar, en los momentos críticos, un poco más que las personas. Eso hace que todavía, a nivel de empresas, no se vea reflejado un aumento en la morosidad de los préstamos, o en una gran cantidad de cheques rechazados, que es lo primero que se puede ver en este sector”, refirió el gerente del Credicoop.

LA MODA DE LOS ‘PRÉSTAMOS UVA’: CUIDADO CON LA LETRA CHICA

Finalmente, Galván se refirió a los créditos hipotecarios actualizados mediante el sistema ‘UVA’, que fueron lanzados recientemente por distintas entidades bancarias.

“De alguna manera es el crédito hipotecario ‘de moda’, en el sentido de que todas las entidades salieron a promocionar esta línea con condiciones parecidas a las de 2017 ó 2018 -dijo el gerente-. Nosotros lo tenemos también, como una de las alternativas para que nuestros asociados puedan llegar a su casa propia”.

Sin embargo, advirtió Galván, “lo que sí le planteamos a la gente es que lea bien la letra chica antes de meterse en esta operatoria, porque entendemos que dada nuestra economía de ciclos muy cambiantes (y rápidamente) puede ser un problema. Hoy aparece como muy positivo tener una tasa de arranque al 5 o 6% anual, más la inflación, sobre todo si uno tiene la expectativa de que la inflación va a seguir bajando”.

En ese marco, evaluó que “hay muchos economistas que dicen que va a ser difícil que baje más, entonces hay que sumar ese índice a la tasa que cobran los bancos y entonces ya empezamos a hablar de tasas de 50 ó 60% anual para los créditos hipotecarios, lo que va ir haciendo que las cuotas sean muy altas, lo que podría traer dificultades para que la gente pueda pagarlas, si es que los salarios no acompañan el ritmo de la inflación, como viene pasando en estos meses”.