El drama de los alquileres: 16 familias llegan por día a Neuquén y una casa puede costar hasta más de $1.500.000 por mes

En los últimos meses se ha acrecentado la situación que viven miles de familias que buscan una casa donde vivir. Producto de la inflación, sumado a la liberación de los contratos debido a la suspensión de la Ley de Alquileres, se hace cada vez más difícil poder afrontar los costos de los alquileres. Y aún más complejo es el panorama en Neuquén, donde la demanda crece a pasos agigantados debido a la cantidad de familias que llegan de distintas partes del país en busca de trabajo, con el deseo de conseguir un trabajo en el ámbito petrolero - ilusionados por el desarrollo de Vaca Muerta - y muchas veces, sin tener en cuenta el elevado costo de vida. Poder conseguir un alquiler hoy se ha convertido en una verdadera odisea, ya que los costos mensuales son sorprendentes, por lo que la ciudad de Neuquén tiene hoy alquileres que superan el promedio nacional. Y son muchas las familias que se han llegado incluso, a quedar en la calle por no poder pagarlos.

"Neuquén se caracteriza por tener precios que son exorbitantes, producto de varios factores. Una cuestión tiene que ver con las petroleras, estamos cerca de lo que es Añelo - ubicada a 99 kilómetros de Neuquén capital y el epicentro de Vaca Muerta - que empuja los precios y bueno la paradoja es que se presenta como la cuna del trabajo pero tiene un déficit habitacional muy grande y los precios de los alquileres son impagables", reconoció a ADNSUR, Federico Prior, referente Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén.

Por ejemplo, actualmente se está alquilando una habitación por $800.000, una casa de un dormitorio por más de $1.000.000 y en muchos casos hasta son compartidos, siendo incluso trabajadores de petróleo que han traído hasta Neuquén. Esta situación es realmente preocupante, porque según indicó Prior, hay en promedio 16 familias que llegan por día a la zona. Muchos obviamente buscando oportunidades laborales, eso porque se ha vendido como que la salvación está en Neuquén, en Vaca Muerta, pero cuando llegan ven el costo de vida y con alquileres impagables.

Actualmente, un 60% del ingreso total del hogar va en alquiler, sumado a los servicios y comida. "Esto no te deja margen para proyectar pero el que viene de afuera cree que acá va a vivir bien, va a trabajar bien", agregó.

La "ilusión" que despertó en muchos las fuentes laborales que son alcanzadas por la explotación del yacimiento petrolero “Vaca Muerta”, ha provocado que sean cada vez más las familias que llegan quizás sin planificación, sin ahorros de respaldo, incluso hay muchos que lamentablemente han quedado en la calle. Todo se torna cada vez más complejo, ya que según los datos brindados por Red Solidaria a ADNSUR, se conoce que hay más de 300 viviendo en la calle, gran parte de ellas son gente de otras provincias.

Esto ha provocado también que se registren tomas de terreno, usurpaciones en distintos lugares: "Hay personas que directamente se instalan porque ya no pueden pagar el alquiler. O hay casos en que se alquilan las viviendas construidas en esos terrenos usurpados, sin contar incluso con los servicios básicos. También hay alquileres en algunos garajes. Se ve también la informalidad total en los barrios, incluso en las tomas con muchas estafas a través de las redes sociales, porque ahí no hay control", afirmó Prior.

ALQUILERES MILLONARIOS

Desde la Federación de Inquilinos precisaron detalles sobre los costos de los alquileres:

🔸Un departamento de un dormitorio se puede llegar a conseguir entre $400.000 y $600.000, más expensas.

🔸Un departamento de dos dormitorios en $800.000 y llegan a $1.200.00 en algunos casos, más expensas.

🔸Un departamento de tres dormitorios puede costar hasta $1.500.000 en el centro y zonas aledañas

🔸En los barrios más alejados hay casas que se alquilan desde $600.000.

Si son a través de inmobiliarias, como en la mayoría de los casos, además hay que contar con un equivalente a tres meses de alquiler, ya que se deben sumar los costos de sellados, depósito y demás. Por lo que para ingresar se puede necesitar hasta $4.500.000.

"Hay por ejemplo un departamento de tres dormitorios que piden $1.500.000 y quizás una casa de tres dormitorios a 30 cuadras del centro quizás está $700.000. Hay una amplitud de valores porque no hay precio de referencia, no hay zonificación, no hay ningún tipo de política sobre el alquiler, lo que hace que cada uno cobra lo que quiere", destacó Prior.

Y recordó que en Neuquén además está el factor del alquiler temporario debido a la gran cantidad de personas que vienen por trabajo y turismo, que también empuja a elevar los precios y obviamente acortar los plazos de contrato. "Esto hace que muchos vayan al alquiler temporario porque tiene mayor rentabilidad, cobran en dólares y son todos contratos cortos. Si se saca la cuenta en un mes, ganan mínimamente el doble o triple".

Prior destacó que en medio de esta compleja situación, hace pocos días, la Legislatura provincial aprobó en su última sesión el proyecto para regular los alquileres temporales en Neuquén, allí se establece que el Ministerio de Turismo será la autoridad de aplicación de la ley, que busca favorecer el desarrollo armónico y sustentable de las políticas turísticas.

La situación en los últimos meses no ha cambiado, sino que es más complicada porque en el caso de Neuquén los precios son muy elevados por varios factores como el petróleo y hoy se ven muchos edificios de lujo vacíos que responden más a una lógica de acumulación, de renta financiera petrolera y que incluso son fondos internacionales. Creo que la primera falacia es creer que al suspender la ley va a haber mucha más oferta y los precios van a bajar, porque estamos en valores históricos ya que aumentaron mucho más y esa oferta no se ve. Hay oferta que se fue al alquiler temporario y hay otra que en realidad no está disponible porque son estos edificios de lujo que están vacíos y no están puestos en alquiler".

Otra situación de los alquileres que se ha visto afectada es para los estudiantes universitarios que llegan desde el interior de Neuquén o desde otras provincias. "Hay muchas dificultades que frustran la posibilidad de estudiar una carrera por el alquiler. Muchos se van a otro lado porque la verdad que hacen cuentas y les conviene alquilar, por ejemplo, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba", indicó Prior.

Aunque también hay casos donde algunos logran quedarse porque tienen algún familiar, o tienen la posibilidad de compartir. "Antes se buscaban alquileres cerca de las universidades y hoy lo hacen a 20 o 30 cuadras más y se trasladan en colectivo".

Finalmente, el referente de la Federación aseguró que lamentablemente la situación en los próximos meses va a agravar cada vez más: "El salario no aumenta en base al costo de vida y de alquileres, las familias están asfixiadas por el alquiler y que eso no va a cambiar, porque los aumentos que te hacen en los contratos cada vez con son en menor plazo, cada tres o cuatro meses y al no haber una normativa que te ampare, directamente esto queda librado al propietario. Esto de Vaca Muerta en realidad no se traduce en una calidad de vida o de políticas para la comunidad, lo que hace es elevarte el costo y el que puede aprovecha".