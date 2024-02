La obra pública está paralizada a nivel nacional, mientras que en Chubut y en Comodoro continúan en marcha. Así lo reveló Facundo Ponce, referente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en la ciudad, quien en diálogo con ADNSUR brindó detalles sobre el escenario de la obra pública en el gobierno de Javier Milei.

“Yo primero te separaría la obra pública en tres sectores. Nacional, provincial y municipal. En lo que es nacional la incertidumbre es total. No se sabe, para que te des una idea, todavía no están designados los presidentes. Si bien por ahí se sabe quién va a cada puesto, no está oficializado. Entonces no tienen firma ninguno de estos estamentos”, señaló.

En esta línea, remarcó que esa situación genera que “no se pueda pagar, que no se pueda contratar, que no se pueda certificar. Entonces las obras están totalmente paralizadas. No hay ninguna obra de estas que esté en ejecución en todo el país. Eso por un lado. Y que es la obra pública casi siempre de mayor envergadura”.

De esta manera, tomó como ejemplo a Comodoro y remarcó que “si tenés que licitar la ruta como Comodoro-Caleta, la va a hacer Nación, no la va a hacer ni la provincia ni la municipalidad por los presupuestos, más que nada. Eso es lo que es nacional”. Mientras que en lo provincial, indicó que “las obras están en ejecución. Se reactivaron todas”, excepto aquellas que tienen financiamiento nacional.

En cuanto a esa situación, Ponce sostuvo que “están esperando quién asume en cada delegación o en cada estamento para ver con quién hablar y si la obra va a seguir o no. Pero lo que es con financiamiento provincial, están todas en marcha. Y lo que es municipal, también está en marcha, con algunas bajas”.

En cuanto a esta situación de crisis en la obra pública y en el sector de la construcción, el referente de CAMARCO mencionó que “en esto no gana nadie y más allá de eso, hay un problema aún mayor que no es solamente que está parada la obra pública por una decisión del Ejecutivo Nacional, sino también está parada la obra pública porque el empresario no quiere licitar, porque el empresario está perdiendo plata”.

Además, agregó: “Porque con el circuito de pago y la burocracia estatal, un certificado, lo más rápido que lo podés cobrar es a los 60 días de haber finalizado la obra” y en ese momento, los precios cambiaron.

A modo de ejemplo el referente en Comodoro de la Cámara Argentina de la Construcción, indicó que si “vos tenés que hacer una obra y poner todos los vidrios en la parte final. Y a los 60 días cuando cobras, capaz que con lo que certificaste no te alcanza para reponer el 70% de lo que ya se había puesto antes. Entonces, ¿Quién quiere licitar en este contexto? Nadie. Y además, un presidente dice que no va a pagar, que va a mandar una obra pública, entonces tampoco da seguridad”.

LA CONFORMACIÓN DE UNA MESA MULTIDISCIPLINARIA

Ponce también reveló que “nosotros formamos una mesa multidisciplinaria con Raúl Silva de UOCRA, con Othar Macharashvili, también está Nacho Torres en el tema, para ver de qué manera se puede continuar con la obra pública con mecanismos de indexación de precios más rápidos”. En este sentido, explicó que aquellos que quieren hacer obra pública “saben que es fundamental” y que sin ella, “ninguna ciudad es sustentable, porque esto que dice Milei que la obra pública tiene que pagar al usuario en regiones como la Patagonia es imposible. Ningún usuario te puede pagar una obra, una red de cloaca, una red de agua o una red de gas en algún barrio de Comodoro”.

En este contexto, el referente de CAMARCO insistió en que “eso no es viable en Comodoro o en la Patagonia”. En tanto, aclaró que “sí puede ser viable para la región centro del país, en una autopista, pero en Comodoro, no se puede”.

De esta manera, aclaró que “tanto el gobernador como el intendente saben esta situación y ellos quieren seguir con la obra pública porque entienden que si no no hay ninguna ciudad que pueda crecer, ni ninguna provincia obviamente, y estamos haciendo una mesa multisectorial que están ellos, está la UOCRA y están los empresarios a ver de qué manera se puede continuar con la obra pública con algún mecanismo de indexación de precios”.

“Por lo menos con lo que es provincial y municipal. Después hay que esperar que el presidente se decida a ver a quién va a poner en cada organismo y ver si quiere hacer obra pública o no. Pero lo que es provincial y municipal la obra va a continuar”, señaló.

Además, se refirió a la idea de Javier Miler de bajar el gasto público. “¿Vos vas a bajar el gasto público sin hacer escuelas? ¿Sin hacer hospitales? Tienen que evaluar también el costo-beneficio que es lo que yo veo que este presidente no tiene sensibilidad en ese aspecto. Pero hay que ver hasta cuándo dura eso”.

Por otro lado, remarcó que la obra pública es el motor de la economía, porque es “la actividad que más rápido derrama en toda la cadena productiva, en todos los sectores, la obra pública. Porque te da trabajo al corralón, a la ferretería, a su vez vos le pagas al obrero y el obrero va a comprar zapatillas, comida, cosas para la casa”.

“Ellos (por el gobierno) dicen que no va a haber obra pública, pero dieron marcha atrás en varios aspectos. Yo creo que se puede reducir la obra pública, pero no decir obra pública cero. Es imposible”.

En cuanto a las empresas, Ponce señaló que hay muchas de ellas, sobre todo en provincias del norte, donde la gran mayoría es obra pública nacional y obras grandes, están cerradas o “en peligro de convocarse”. “Entonces hay que ver cuánto tiempo pueden aguantar, y si cuando el Gobierno Nacional decide seguir con la obra pública, si ellos están en condiciones de seguir y si quieren seguir”. añadió.

Por último, sobre las empresas en Comodoro y Chubut, aseguró que “muchas están muy debilitadas financieramente. Casi todas las del sector te diría, debe ser el rubro más complicado hoy, la construcción”. “No solamente porque, aparte, por la baja del trabajo, sino también por la inflación. Creo que es el rubro que más lo castiga, por los esquemas de redeterminación de precios y lo que tarda en cobrarse un certificado de obra”, concluyó.