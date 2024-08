La heladería Los Amores sigue creciendo y abrió su tercera sucursal en Comodoro

Día a día, la heladería Los Amores continúa consolidando su presencia en Comodoro Rivadavia, donde ya se convirtió en un clásico.

Ahora sumó, para deleite de todos los comodorenses, una nueva sucursal en la avenida Polonia, que se suma a las anteriores del centro y de la zona de Kilómetro 5.

Ahí, los vecinos ya la adoptaron por la calidad de sus sabores, llenos de tentaciones para todos los gustos en amplios salones y con la mejor atención.

Ahora, en avenida Polonia 476 en la zona Sur ya hay otra posibilidad de degustar estos sabores únicos, con décadas de tradición en todo el país.

Con esta tercera sucursal, como explicó a ADNSUR Denisse, una de sus dueñas, los vecinos de todos los barrios pueden acceder así a la amplia oferta de sabores, caracterizados por gustos y combinaciones imperdibles.

“Crecemos porque la gente nos acompaña. El producto es de excelente calidad y Comodoro nos facilitó con su apertura todo. También el boca a boca ha colaborado mucho”, resaltó.

Al mismo tiempo, y tras agradecer a la gente, resaltó que ofrecer alternativas de gustos sin TACC fue otra de las claves, ya que se transformaron, en base a ese servicio, en líderes para mucha gente.

Llegada de Trelew por razones laborales, hace unos años decidió emprender con una franquicia de la firma. Y su condición de celíaca la hizo avanzar en ese camino, para que todos puedan disfrutar de helados.

“Decía que la gente de Comodoro no sabía lo que era comer ricos helados, porque Los Amores no estaba en Comodoro y yo era fanática en Trelew. Y ahí me decidí”.

Gustos como el framore, que cuenta con chocolate, chocolate blanco y frambuesa, son alguno de los últimos grandes logros si de sabores hay que hablar. Es probarlo y sentir un tradicional Franui. Lo mismo ocurre con el helado con chocolate keto, otro con bombones rellenos con dulce de leche o con licor. Los que cuentan con Cabsha son otro clásico ya, ideales para golosos.

Se trata de sabores premium, como la mousse de manzana, que se van integrando al listado de preferidos de los comodorenses como pasa en el resto del país.

Quienes quieran disfrutar de los helados de Los Amores en cualquiera de las tres sucursales pueden hacerlo todos los días de 11 a 1, y los viernes y sábados con una hora más, hasta las 2 de la madrugada.

“Tenemos 20 sabores sin tacc certificados y todos pueden venir con total tranquilidad. También tenemos opciones para cualquier tipo de restricción alimentaria, como para veganos, dietas ricas en proteínas o diabéticos. Todos pueden tener su helado”, resaltaron.

Por su parte Diego, uno de los dueños nacionales de la fábrica, resaltó las claves de este emprendimiento familiar con más de 52 años de trayectoria, iniciada por sus padres.

“Somos fanáticos de las cosas que nos gustan. Buscamos el desarrollo de cada sabor a partir de una ingeniera de desarrollo que hace sabores nuevos a partir de nuestros pedidos”, contó.

“Siempre tratamos de tener dos o tres sabores nuevos. La heladería es un lugar de encuentro, en el que todos vienen a pasarla bien y la idea es eso, que puedan pasarla así”, describió sobre el espíritu de los 123 locales en todo el país, con sedes en Trelew, Madryn o El Bolsón.

En relación a lo que se viene, rodeado de los vecinos que fueron a disfrutar de la boche de helado gratis que rodeó a la gran inauguración de la avenida Polonia, destacó que están avanzando en sabores con sambayon y chocolate, además de otro en base a tiramisú y chocotorta.

La nueva sucursal de Los Amores en Comodoro Rivadavia

Los Amores

📍 Whatsapp 297- 4368686

También podés seguirnos en las redes para estar al tanto de novedades y promos.

📍 FB: Los amores Comodoro helados y café