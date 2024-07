Comodoro: perdió el control del auto y terminó incrustado contra el poste del guardarraíl en la ruta

Un violento accidente se registró en las últimas horas del martes, cuando un auto terminó estrellado contra un poste en el guardarraíl de la Ruta Nacional Nº3 en Comodoro Rivadavia.

Fuentes policiales indicaron a ADNSUR que efectivos de la Seccional Primera fueron alertados telefónicamente sobre un choque que se registró a las 23.15 sobre la ruta -entre la zona norte y centro de la ciudad- cerca del Cenotafio.

Una vez que llegaron al lugar se constata que el Peugeot 206 se encontraba incrustado contra poste de guardarraíl. Allí, el conductor, de 37 años, le manifestó a la policía que había perdido el control del rodado porque la calzada se encontraba mojada.

Asimismo, aseguró que no tenía dolencias ni heridas sobre su humanidad. Se procedió a corroborar la documentación del rodado y se constató que no tenía seguro obligatorio, por lo que se le labró una ingracción pero no pudieron secuestrarle el auto por falta de espacio físico.